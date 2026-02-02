El incendio Puerto Café avanza hacia la Ruta 40 mientras se refuerzan los cortafuegos en zonas críticas

En el cierre de la jornada de este lunes, la Municipalidad de Esquel, basándose en los datos proporcionados por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, brindó un panorama detallado sobre la situación del incendio forestal denominado Puerto Café. Según el reporte oficial, el foco ígneo iniciado en el Parque Nacional Los Alerces permanece fuera de los límites del ejido municipal, lo que garantiza que, por el momento, la zona de Alto Río Percy no se encuentre bajo riesgo. Asimismo, las autoridades desmintieron categóricamente las versiones que sugerían un avance del fuego hacia el cerro La Hoya, aclarando que el comportamiento actual de las llamas no presenta proyecciones hacia dicho sector.

Las evaluaciones técnicas realizadas en el terreno indican que el incendio mantiene un desplazamiento con dirección este, apuntando hacia la Ruta Nacional N.º 40. Es precisamente en ese trayecto donde se han concentrado los mayores esfuerzos de monitoreo y control por parte de los brigadistas. Respecto a la actividad en los distintos sectores, se confirmó que en la zona de Villarino no hubo reactivaciones de magnitud, mientras que en el área del Morro se trabajó intensamente con herramientas manuales para la construcción de líneas cortafuegos que conectan la parte alta con la base.

El operativo cuenta con un despliegue logístico coordinado que incluye autobombas de los Bomberos Voluntarios de Esquel y el valioso aporte de particulares de Alto Río Percy, quienes operan un camión Unimog con equipamiento y combustible suministrado por el municipio. A estas tareas se suma el trabajo de maquinaria pesada destinada a la apertura de fajas para rodear y contener los puntos calientes detectados. En el sector de Goya, brigadas de la Base Trevelin y de la Provincia de Buenos Aires colaboran en el ensanchamiento de las líneas de defensa y en tareas de enfriamiento continuo. Mientras tanto, en la cabeza del incendio se mantienen los recorridos de observación para ajustar la estrategia de combate frente a cualquier cambio en el comportamiento del fuego.

E.B.W.