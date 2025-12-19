"Somos una de las pocas municipalidades en el país que puede proyectar y puede hacer obras con fondos propios"

Marcelina Angiorama, Subsecretaria de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, celebró la sanción del Presupuesto 2026 para la ciudad.



Con un largo debate en el Concejo Deliberante en su sesión de hoy viernes 19 de diciembre, se logró la aprobación: “La Municipalidad de Esquel tiene un presupuesto en el cual casi el 70% son fondos propios y el resto son fondos que vienen de provincia o de Nación. Y con eso tiene presupuestado una cantidad de obras para el 2026, paga los sueldos en tiempo y forma, puede proyectar algún tipo de aumento cuando se reúne paritaria con los sindicatos, no tenemos ningún tipo de deuda”.



Angiograma distinguió a la economía de la ciudad frente a otras de la provincia: "Creo que es una de las pocas municipalidades en el país que puede proyectar y puede hacer obras con fondos propios. Me parece que eso es sumamente destacable, que no todas las municipalidades o todas las localidades pueden hacerlo. Y nosotros tenemos un intendente y tenemos una municipalidad en el cual está previendo y está proyectando un montón de obras y de asistencia en un montón de cuestiones".

Respecto a la oposición y negativas al presupuesto, la Subsecretaria contrastó: "Me parece que ellos plantean un montón de cuestiones que la realidad, cuando vos estás en los barrios todos los días o cuando estás con el cara a cara con la gente, no es lo que la gente lo plantea. Nosotros tenemos una comunicación fluida con toda la población de Esquel, recibimos, visitamos, tenemos una presencia en todos los lugares. Gobernar es otra cosa. Y me parece que primero tienen que ganar las elecciones para poder gobernar y tratar de imponer al Ejecutivo lo que quieren que se haga".

SL