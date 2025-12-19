14°
19 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Influenza A en Argentina: detectan el subclado K de H3N2 en tres pacientes

Tres casos fueron identificados por el Instituto Malbrán. Los especialistas analizan el impacto de este linaje en la circulación viral y su relación con la composición vacunal.
Por Redacción Red43

El Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos Malbrán confirmó este viernes la detección de los primeros tres casos de Influenza A (H3N2) subclado K en el territorio nacional. El hallazgo se produjo en el marco de las tareas de vigilancia genómica y epidemiológica que el organismo realiza de forma permanente para monitorear la evolución de los virus respiratorios en el país.⁣

El subclado K es un linaje específico del virus de la gripe H3N2 que ha captado la atención de la comunidad científica internacional debido a mutaciones particulares en su proteína hemaglutinina. Según los expertos, estas variaciones genéticas pueden influir en la capacidad del virus para propagarse o evadir parcialmente la respuesta inmunológica generada por infecciones previas o por las vacunas desarrolladas con cepas anteriores.⁣

La detección de estos tres casos en Argentina pone en relieve la importancia de la vigilancia constante. La ANLIS Malbrán utiliza tecnología de secuenciación de última generación para identificar estos cambios en el mapa genético del virus, lo que permite a las autoridades sanitarias nacionales e internacionales (como la Organización Mundial de la Salud) evaluar si es necesario ajustar la composición de las vacunas para las próximas temporadas invernales.⁣

Desde el sector salud, se recordó que, si bien la aparición de nuevos subclados es una parte natural de la evolución de los virus de la gripe, su identificación temprana es fundamental para preparar los sistemas de respuesta. El virus H3N2 es conocido por ser uno de los que circula con mayor frecuencia y, en ocasiones, por presentar cuadros clínicos más marcados en grupos vulnerables como niños pequeños y adultos mayores.⁣

Hasta el momento, las autoridades no han indicado que estos casos presenten una gravedad inusual, pero instan a la población a mantener las medidas de prevención básicas y completar los esquemas de vacunación antigripal según las recomendaciones vigentes. El seguimiento de estos pacientes y sus contactos cercanos forma parte del protocolo estándar para determinar la escala de circulación de este nuevo linaje en la comunidad.



