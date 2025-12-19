Confirman en Chile un caso de la nueva variante “gripe K” A H3N2

El Ministerio de Salud de Chile confirmó la detección del primer caso del subclado K de la gripe A H3N2, una variante del virus de influenza que ya circula en Europa, Asia y América. La confirmación fue realizada por el Instituto de Salud Pública (ISP), que indicó que el hallazgo se encuentra dentro de lo previsto por la evolución epidemiológica global.

Desde el organismo aclararon que la detección ocurre en un contexto de descenso sostenido de la circulación de influenza en el país y que, por el momento, no representa un empeoramiento de la situación sanitaria. La cepa comenzó a expandirse a nivel mundial desde agosto de 2025, por lo que no se descarta la aparición de nuevos casos en las próximas semanas.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que Chile atraviesa el tramo final del brote primaveral de influenza, impulsado principalmente por H3N2, y remarcó que la circulación viral viene disminuyendo sin impacto en las hospitalizaciones.

En la región, Perú declaró una alerta epidemiológica y Bolivia adoptó medidas preventivas, aunque sin casos confirmados. En Argentina, el Instituto Malbrán analiza muestras de H3N2 para determinar si corresponden a este subclado, mientras continúa el monitoreo permanente.

R.G.