16°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chilesalud
19 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Confirman en Chile un caso de la nueva variante “gripe K” A H3N2

La nueva variante de influenza ya circula a nivel global y su detección en el país era esperada por las autoridades sanitarias, que aclararon que no agrava el escenario epidemiológico.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Salud de Chile confirmó la detección del primer caso del subclado K de la gripe A H3N2, una variante del virus de influenza que ya circula en Europa, Asia y América. La confirmación fue realizada por el Instituto de Salud Pública (ISP), que indicó que el hallazgo se encuentra dentro de lo previsto por la evolución epidemiológica global.

 

Desde el organismo aclararon que la detección ocurre en un contexto de descenso sostenido de la circulación de influenza en el país y que, por el momento, no representa un empeoramiento de la situación sanitaria. La cepa comenzó a expandirse a nivel mundial desde agosto de 2025, por lo que no se descarta la aparición de nuevos casos en las próximas semanas.

 

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que Chile atraviesa el tramo final del brote primaveral de influenza, impulsado principalmente por H3N2, y remarcó que la circulación viral viene disminuyendo sin impacto en las hospitalizaciones.

 

En la región, Perú declaró una alerta epidemiológica y Bolivia adoptó medidas preventivas, aunque sin casos confirmados. En Argentina, el Instituto Malbrán analiza muestras de H3N2 para determinar si corresponden a este subclado, mientras continúa el monitoreo permanente.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trabajadores de parilla "La Montaña" sorprendieron a su empleador con espíritu navideño
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 Se registró un despiste vehicular durante la madrugada
4
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
5
 Intervención ante el incendio en el predio de Vialidad
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
5
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -