Las personas mayores de Esquel compartieron sus textos y proyectos para demostrar todo su potencial

Con un local colmado y un clima tan cálido como reflexivo, el pasado viernes 28 de noviembre se celebró la 21ª edición de “Pizza a la Ciencia”, el ya clásico ciclo que une divulgación, arte y comunidad. En esta oportunidad, el nuevo espacio de Fitzroya Pizza se convirtió en escenario de una noche dedicada a mirar la vejez desde la sensibilidad, la creatividad y la memoria compartida.

Con el eje temático definido como “una maleta llena”, la propuesta invitó a repensar los modos en que las personas mayores —especialmente quienes vivieron su juventud en los años ’60— transitan sus cuerpos, sus lenguajes y sus vínculos en la actualidad. La respuesta del público fue contundente: vecinos, familias y estudiantes llenaron el local, generando un ambiente íntimo y participativo.

Uno de los momentos más profundos llegó con “Seres con recuerdos”, un espacio destinado a textos escritos por personas mayores de Esquel. Coordinado por el docente Sebastián Lino, del Taller Literario de Personas Mayores de la Universidad para Adultos Mayores de la UNPSJB, el segmento permitió escuchar narraciones en las voces de sus propios autores. Entre miradas emocionadas y silencios atentos, las historias de vida se transformaron en puente generacional.

La noche continuó con la presentación de “ALMA VIVA: otras miradas, otras mayores”, a cargo de Ana Julia Ochoa, quien desde su experiencia en actividad física y prácticas expresivas propuso repensar la vejez como un espacio de potencia creativa y presencia plena. Su intervención, cargada de imágenes y reflexiones, resaltó la importancia de reconocer nuevas formas de habitar el tiempo.

El encuentro sumó también perspectivas vinculadas al movimiento y el bienestar cotidiano. Con humor y complicidad, Ana Entena y Cristina Landeira compartieron la charla “Más allá del gimnasio”, un recorrido por los vínculos, el humor y las motivaciones que sostienen una vida activa más allá de cualquier rutina formal.

El interrogante “¿Querés saber qué tiene mi maleta cada día?” dio pie a la participación de Clara Estrella Villar, doctora en Educación, quien aportó una mirada amplia sobre la vejez y las trayectorias vitales, invitando a considerar la identidad y la participación comunitaria como parte esencial del envejecimiento.

Como es habitual en el ciclo, la combinación de ciencia y sensibilidad dio paso a un cierre festivo. Los organizadores adelantaron una “yapa musical” que sorprendió y animó al público, coronando una velada que dejó más preguntas abiertas que respuestas cerradas, en el mejor sentido de la divulgación y el encuentro humano.

La actividad fue moderada por Héctor Gonda y Carlos Baroli, quienes guiaron la noche de manera amena.

Organizado por Fitzroya Pizza y la UNPSJB, “Pizza a la Ciencia” volvió a demostrar que el conocimiento también puede compartirse con una porción de pizza, música, historias y una comunidad dispuesta a escuchar.

SL