Esquel tendrá su Paseo Navideño en la Plaza San Martín

La Municipalidad de Esquel anunció una amplia agenda de actividades para celebrar la Navidad durante todo el mes de diciembre, con un Paseo Navideño que se desarrollará en la Plaza General San Martín y que combinará propuestas culturales, comerciales y recreativas para todos los vecinos y turistas.



La directora de Cultura, Sonia Baliente, explicó que el paseo funcionará durante los tres próximos fines de semana de diciembre, incluyendo el fin de semana largo del 6, 7 y 8, y luego los días 14 y 15, para finalizar con el último tramo del 20, 21 y 22. Cada jornada tendrá feria, espectáculos y actividades desde las 18 hasta las 22 horas.



Baliente adelantó que habrá una amplia programación artística con músicos, danzas, talleres y la participación de colectividades y grupos locales, quienes acompañarán la feria todos los días. También se espera un marco festivo especial con la decoración completa de la plaza, que incluirá un árbol de Navidad, un pesebre viviente y otros adornos característicos.



Por su parte, Paula Botto, directora de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo, remarcó que la propuesta busca posicionar diciembre como “un espacio de comercialización para emprendedores, diseñadores, manualeros y artesanos de Esquel”, combinando la feria con una variada agenda cultural.



La funcionaria informó que el 6 de diciembre se realizará una apertura especial en simultáneo con una iniciativa mundial destinada a poner en valor el trabajo de los voluntariados institucionales. Además, el 8 de diciembre tendrá lugar el tradicional encendido del árbol navideño.



Uno de los momentos destacados será el 21 de diciembre, cuando Esquel se sumará al circuito internacional de pesebres vivientes. La actividad estará impulsada por Fogolar Furlan de Esquel y organizada junto a Cáritas, e incluirá villancicos y propuestas temáticas.



Botto también subrayó el trabajo articulado con la Cámara de Comercio, con el fin de que los comercios del radio céntrico puedan extender sus horarios y sumarse al clima festivo, acompañando el movimiento que generará el Paseo Navideño.



En cuanto a la participación de feriantes, los formularios de inscripción ya están disponibles en la página web del municipio. A pocas horas de su publicación, ya se habían registrado más de 100 inscriptos, lo que demuestra el interés por ser parte de la propuesta. La feria contará con un diseño similar al del último evento en la plaza, con espacios para niños, puestos gastronómicos y distintos sectores temáticos.

