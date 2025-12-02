Día Internacional de Respuesta al VIH: actividades especiales en Comodoro Rivadavia

El Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia que depende de la Secretaría de Salud, organizó una jornada de concientización en el marco del Día Internacional de Respuesta al VIH.

La propuesta central se realizó en el Centro Cultural Alfredo Sahdi y abarcó un diverso cronograma de actividades, entre ellas: stands informativos, talleres, testeos y charlas, lactancia y VIH.

La actividad contó con la participación de organizaciones como Residencia Salud Mental, Cruz Roja, Diversidad Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Mesa Intersectorial Consumo, Altamira, Fundación del Golfo, Vientos de la Libertad, Asociación Española, Socorro Rosa, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos e ICW Latina, la Asociación de Enfermería de Chubut y de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, entre otras instituciones.

Los Centros de Atención Primaria de la Salud también se sumaron a la propuesta con actividades de promoción, información y testeo rápido.

Concientizar e informar

La directora del Hospital Regional, Romina Galarza, destacó que “hemos desarrollado diversas actividades, dos de ellas organizadas por el Servicio de Prevalentes del Hospital Regional y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Hoy se muestra el trabajo realizado durante todo el año porque los profesionales trabajan durante todo el año para concientizar e informar a la comunidad sobre esta enfermedad”.

“Desde el inicio de las relaciones sexuales se pueden realizar el testeo” enfatizó Galarza, agregando que “la gente está concurriendo a los Centros de testeo y eso nos alegra muchísimo, ya que la primera barrera es la información. Si no accedemos al diagnóstico no podemos acceder al tratamiento”.

Visibilizar avances

La referente del Servicio de Prevalentes y Epidemiología del Hospital Regional, Mariel Luna sostuvo que “decidimos orientar la conmemoración del Día Mundial del Sida hacia lo artístico y organizamos un concurso denominado “La voz de los Cuerpos” en el cual se presentaron producciones audiovisuales. La jornada fue esencial para visibilizar avances vinculados al VIH y reducir el estigma que persiste en la sociedad” indicó Luna.