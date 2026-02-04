17°
Esquel, Argentina
Miércoles 04 de Febrero de 2026
04 de Febrero de 2026
Carnaval como resistencia: Tolkeyén invita a renacer entre el humo y la esperanza

Con talleres de máscaras, carrozas y baile murguero, la Biblioteca Tolkeyén invita a los vecinos a prepararse para el 14 de febrero. En un momento crítico para la zona cordillerana, la cultura se vuelve un acto de sanación colectiva.
En un contexto marcado por la emergencia ígnea, la Biblioteca Popular Tolkeyén lanza sus "Talleres Carnavaleros". Una propuesta gratuita para vecinos de todas las edades que busca transformar la angustia en arte y la unión barrial en una semilla de vida nueva. 

Hace más de 5.000 años, la humanidad comenzó a celebrar la tierra para ahuyentar los malos espíritus y esperar el florecer de la vida. Hoy, con el horizonte empañado por el humo de los incendios forestales, la comunidad de Esquel encuentra en el Carnaval no solo una festividad, sino un acto de resistencia y sanación. Bajo el lema "Renace el Carnaval", la Biblioteca Popular Tolkeyén invita a los vecinos a prepararse para la gran fiesta popular del próximo sábado 14 de febrero.

 

Agenda de Talleres Preparatorios

Para que el barrio brille, se han dispuesto diversas sedes y murgas que trabajarán codo a codo en talleres gratuitos. La grilla de actividades para los próximos días incluye:

 

Sede Valle Chico:
-Taller de Máscaras (Fer + Jhony): Se dictará el martes 10/02.
-Taller de Antifaces (Gabi y Magui): Se realiza hoy, miércoles 04/02.

Sede 28 de Junio:
-Taller de Armado de Carroza (Murga La Convenida): Próximo encuentro el martes 10/02.
-Taller de Antifaces (Gabi y Magui): Martes 11/02.

 

Plaza San Martín:
-Percusión y Baile Murguero (Murga 5001 Rebeldes): Viernes 06/02 y 13/02.

Biblioteca Tolkeyén:
-Historia del Carnaval (Mel): Viernes 13/02.
-Fotografía Social (Maiki): Viernes 13/02.

 

El gran renacer: Sábado 14 de febrero

La culminación de este esfuerzo colectivo tendrá lugar frente a la Biblioteca Popular Tolkeyén (Malvinas Argentinas 1850) a partir de las 16:30 hasta las 22:00 horas. Será una jornada de desfile, concurso de disfraces, juegos con espuma, murgas y bandas en vivo. La invitación es abierta a toda la comunidad: "Traé tu disfraz, mate y reposera".

 

Frente a la gravedad de los incendios que han llevado al Colegio de Abogados a pedir la suspensión de plazos judiciales por la "zona de desastre", la Biblioteca Tolkeyén sostiene la alegría como la trinchera donde vecinos y vecinas se encuentran igualados y abrazados.

 
Para mayor información: 
 

 

