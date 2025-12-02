Aviso de interrupción programada de energía eléctrica en zona Ruta 34

Mantenimiento en la estación transformadora

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informa a todos sus usuarios y usuarias del servicio de energía eléctrica que residen en la zona de la Ruta Nacional N°34, que se ha programado una interrupción en el suministro para mañana Miércoles 3 de diciembre. Esta medida es necesaria para llevar a cabo importantes tareas de mantenimiento en la estación transformadora.

El corte se efectuará en el horario comprendido entre las 10:00 y las 13:00 horas, afectando de manera parcial a la Ruta 34, específicamente en el tramo que se extiende desde Portada Aldea Escolar hasta el Colegio EMETA. Desde la empresa Cooperativa 16 de Octubre Ltda., se les solicita a los usuarios que sepan disculpar las molestias que esta interrupción programada pueda ocasionar.

E.B.W.