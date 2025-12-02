21°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Coop 16 OctubreCorte de luzEsquel
02 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Aviso de interrupción programada de energía eléctrica en zona Ruta 34

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informa a usuarios de Ruta N°34 que el Miércoles 03 se realizará un corte de suministro eléctrico de 10:00 a 13:00 hs. Afecta parcialmente Aldea Escolar y Colegio EMETA.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Mantenimiento en la estación transformadora

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informa a todos sus usuarios y usuarias del servicio de energía eléctrica que residen en la zona de la Ruta Nacional N°34, que se ha programado una interrupción en el suministro para mañana Miércoles 3 de diciembre. Esta medida es necesaria para llevar a cabo importantes tareas de mantenimiento en la estación transformadora.

 

El corte se efectuará en el horario comprendido entre las 10:00 y las 13:00 horas, afectando de manera parcial a la Ruta 34, específicamente en el tramo que se extiende desde Portada Aldea Escolar hasta el Colegio EMETA. Desde la empresa Cooperativa 16 de Octubre Ltda., se les solicita a los usuarios que sepan disculpar las molestias que esta interrupción programada pueda ocasionar.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Corrió casi 2.000 kilómetros con un carrito desde Chascomús para correr la Q-Trail en Esquel
2
 Accidente e incendio vehicular: Dos intervenciones en pocas horas sobre la Ruta 45
3
 Esquel tendrá su Paseo Navideño en la Plaza San Martín
4
 Boda de sangre: mató a la novia, a su suegra y su cuñada y después de suicidó
5
 La Escuela Ysgol y Cwm cerró el año con una gran muestra
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -