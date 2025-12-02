18°
02 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Provincia y gremios educativos fortalecen el diálogo

El gobernador encabezó un encuentro en la Casa de Gobierno y confirmó la continuidad “de mesas técnicas los próximos días”. 
Por Redacción Red43

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres encabezó este lunes en Rawson una reunión con los gremios del sector educativo, tras la cual valoró “la importancia del diálogo con todos los sectores” y confirmó la continuidad “de mesas técnicas los próximos días”. 

 

Del encuentro realizado en la Casa de Gobierno participaron, acompañando al mandatario provincial los ministros de Educación, José Luis Punta; y de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; además del secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; y del asesor general de Gobierno, Emiliano Chialva.

 

En tanto que por el sector sindical estuvieron presentes representantes de los gremios UPCN, UDA, ATE, AMET, SITRAED y ATECH. 

 

En esta mesa de diálogo se abordaron diversas temáticas fundamentales para el sector de la educación como son los concursos docentes, entre otros puntos. 

 

Por eso y luego de escuchar los distintos planteos y propuestas, las partes acordaron retomar estas mesas técnicas para continuar avanzando en una agenda común. 

 

Durante el encuentro el gobernador de la provincia transmitió el estado de situación económica y financiera de la provincia e instó “a seguir esta línea de diálogo y mesas de trabajo conjuntas”.

 

 

R.G.

 

