Gualjaina: Llega un nuevo aniversario, un bingo y el cuarto Festival del Jinete y el Folklore 2026



La localidad de Gualjaina comenzó a palpitar un enero de 2026 con una agenda de celebraciones que combina identidad y tradición, con proyección regional e internacional, destacando la presentación de Rodrigo “El Potro” y un bingo con millones en premios.

Así lo confirmó Raúl Pasarín, coordinador de Turismo y Cultura del municipio, quien brindó detalles sobre el 98° aniversario de la localidad y la realización del Cuarto Festival del Jinete y el Folklore, un evento que en su última edición dejó la vara alta y que ahora se prepara para superarse.



Aniversario de Gualjaina

El domingo 5 de enero, Gualjaina celebrará sus 98 años de vida con un acto protocolar frente al edificio municipal, seguido por un traslado a pie hasta el gimnasio municipal, donde se compartirá un asado popular y la tradicional torta aniversario. Será una celebración sencilla, teniendo en cuenta que pocos días después comenzará el festival mayor de la localidad.



Cuarto Festival del Jinete y el Folklore

Desde el miércoles 14 hasta el domingo 18 de enero, se desarrollará el IV Festival del Jinete y el Folklore, que este año se extenderá durante cinco jornadas, una decisión tomada a partir del crecimiento del evento y la alta convocatoria registrada en ediciones anteriores.

Pasarín destacó que el festival “es uno de los que más crece en la provincia”, con una fuerte participación regional, visitantes de distintos puntos del país, jinetes y artistas.



Jineteada de nivel internacional

Uno de los grandes atractivos será la jineteada, que en 2026 tendrá carácter internacional. Durante miércoles, jueves y viernes se disputará un campeonato puntuable, mientras que sábado y domingo se realizarán desafíos especiales entre jinete y caballo, además de montas destacadas como broche final.

Confirmaron su presencia jinetes de Chile, provenientes de Punta Arenas, Puerto Natales y Chiloé, y se trabaja también en la posible llegada de representantes de Uruguay. La animación estará a cargo de Tito Garcilazo, mientras que la organización del campo de jineteada será responsabilidad de Fernando Oroz.

El predio cuenta con iluminación, riego por aspersión, tribunas con capacidad para 200 personas cada una, pantallas gigantes y todas las medidas de seguridad, permitiendo jineteadas tanto diurnas como nocturnas.



Artistas y espectáculos

El escenario Héroes de Malvinas recibirá una amplia grilla artística, priorizando en la apertura a artistas locales y regionales, y sumando figuras de proyección patagónica y nacional.

Entre los nombres confirmados se encuentran Yosva Montoya, Rocio Ynalaf, Maite Guzmán, Potencia Sureña, Los Reyes del Cuarteto, Los Sacheros Santiagueños, Zacarías Ingrato Corazón, Los Charros y Tiziano “El Bombón de la Cumbia”, quien animará el baile campero del sábado por la noche, una propuesta al aire libre que tuvo un gran impacto en la edición anterior.

El domingo, el cierre estará a cargo de Rodriggo EL POTRO, figura nueva en el espectáculo pero con un sello cuartetero muy fuerte en una jornada final que promete ser multitudinaria.



Bingo electrónico millonario

Como parte de las actividades, el domingo 18 se realizará un bingo electrónico con un pozo total de 32 millones de pesos. El valor del cartón será de 20.000 pesos y no será necesario estar presente en la localidad para participar.



Los premios se distribuirán en cuatro rondas:

• 3 millones

• 4 millones

• 6 millones

• 16 millones

Además, se sortearán 10 yapas de 300.000 pesos entre los cartones no ganadores.



Integración cultural con Chile

El festival también contará con una fuerte impronta de integración binacional, fruto del convenio firmado entre la Municipalidad de Gualjaina y la alcaldía de Futaleufú (Chile). El jueves 15, llegará una delegación chilena con artistas, bailarines, músicos y un escritor en décimas, que compartirán escenario con los artistas locales.

Infraestructura y servicios

La organización confirmó la instalación de más de 70 stands, de los cuales 50 ya están ocupados, además de espacios para food trucks. El predio contará con generadores propios, evitando inconvenientes en el suministro eléctrico.

En materia de alojamiento, la localidad ya tiene colmada su capacidad tradicional, pero se habilitaron entre 15 y 18 espacios de acampe, además de patios de casas de familia, una modalidad ya habitual en las fiestas regionales.

Expectativas altas para 2026

Desde la organización aseguran que la comunidad está preparada para recibir a miles de visitantes y que en los próximos días se dará a conocer la grilla detallada día por día.

“El desafío es grande, pero la expectativa es aún mayor”, señaló Pasarín, destacando que muchos de los visitantes que llegaron en enero pasado ya confirmaron su regreso, esta vez acompañados por más integrantes de sus familias.

Gualjaina se prepara así para vivir uno de los veranos más importantes de su historia, consolidándose como un punto fuerte del calendario festivo de la Patagonia.



“4° Festival del Jinete y Folclore” Grilla 2026



Miércoles 14

14.00 hs. Apertura Predio

Apertura Campeonato de Jinetes

Ballet Pampa y Cielo –Directora Martina Ale – Gualjaina, “Los Camperitos”– Gualjaina, Ballet “Tierra Mía” - Directora Camila Morales – Sarmiento. “Estilo Campero” - Esquel, Miguel Ibañez y su Explosión Chamamecera - Trevelin, Hermanos del Chamame – Gualjaina, Banda Paralela – Esquel, La Recopa - Gualjaina.



Jueves 15

14.00 hs. Apertura Predio

Campeonato de Jinetes

Angel Vallejos Escritor en Décima - Futaleufu – Chile, Ballet “Tierra Mía” - Directora Camila Morales – Sarmiento, Agrupación folclórica Amanecer de la Patagonia - Futaleufu Chile, Emilio Seguel y Matías Valerio - Futaleufu Chile, Gabriela Carel y su conjunto, Alexis Araneda y Humberto Anguita - Futaleufu Chile, Manuel Solís – Esquel, Camila y Jairo Vallejos - Futaleufu Chile, Del Sur Pal Litoral, Maite Guzmán y su Estilo Campero, Jóvenes Rancheros, Grupo Ilusión – Esquel, Sensación Tropical” – Esquel.



Viernes 16

14.00 Hs. Apertura predio

Campeonato de Jinetes

Ballet “Piuke Kurruf” - Directora Juana Otero - Paso del Sapo, Danzas Folclóricas “Pampa y Cielo” Directora Martina Ale – Gualjaina, Danza “Semillas de Malambo” – Esquel), Ballet “Tierra Mía”, Directora Camila Morales – Sarmiento, Luz y Daniel Espinosa – Gualjaina, Rubén Alejo y conjunto, “Luna Carpera” - Trelew, Yhosva Montoya, Rocío Ynalaf y su conjunto, Potencia Sureña, Amanecer Tropical – Esquel, Amor Sureño – Paso de Indios.



Sábado 17

14.00 hs. Apertura del predio

Desafío Jineteada

Ballet “Tierra Mía” - Directora Camila Morales – Sarmiento, Paloma Pilquiman y su ritmo Campero – Paso del Sapo, Ballet “Añoranzas” - Directora Luisa Retamal – Esquel, Ariel Morales – Esquel, Ballet Amancay - Comodoro Rivadavia

21.30 hs. Acto Inaugural Oficial.

Los Sacheros Santiagueños, Los Reyes del Cuarteto, Miguel Curaqueo y Herederos del Chamame – Esquel, Tiziano “El Bombón de la Cumbia”, Grupo Secuencia – Gan Gan, Sin Frontera – Carrenleufu.



Domingo 18

14.00 hs. Apertura

Desafío Jineteada

Ballet Ñorquinco Director Pablo Phillips, Malambo Lautaro “Nano” Burgos – Esquel, Ballet “Tierra Mía”, Directora Camila Morales – Sarmiento, Ke Chamamé, Tomás Zacarías.y conjunto,

21.30 hs. BINGO

Ingrato Corazón

23.30 hs. Cierre Jineteada y premiación

Los Charros, RODRIGO Romero y conjunto

Baile cierre Agustín Díaz y su Teclado -El Escorial

SL