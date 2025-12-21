Torres recorrió el Club Racing de Trelew y destacó el rol social de las instituciones deportivas

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió las instalaciones del club Racing de Trelew y se comprometió a trabajar conjuntamente con las autoridades de la institución deportiva para poder concretar el gran objetivo de contar con la cancha de césped sintético para el próximo año.

En este sentido, el Mandatario Provincial supervisó los trabajos que se están realizando actualmente en el predio “Cayetano Castro”, con el objetivo de mejorar los espacios deportivos que utilizan diariamente miles de chicos de diferentes categorías.

Durante la recorrida, Torres estuvo acompañado por el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani; el presidente de Racing Club, Jorge Iriarte; integrantes de la Comisión Directiva; jugadores; padres y allegados a la institución.

Cancha de césped sintético

En la visita, el Gobernador se interiorizó en el proyecto deportivo del Club, que consta en realizar una inversión en la alfombra sintética para una cancha, donde actualmente está faltando una tercera parte del presupuesto. En este marco, el gobernador asumió el compromiso de acompañar este presupuesto para que esta institución deportiva histórica de la ciudad de Trelew, siga creciendo.

Torres sostuvo que “acompañar a los clubes de la provincia, es sumamente importante, ya que son espacios en donde los jóvenes se forman como mejores personas y aprenden los valores que despues nos hacen sentir orgullosos”.

“Clubes como Racing, son instituciones que aportan mucho a toda la ciudadania, fomentando la actividad y generando espacios de encuentros para las familias”, resaltó.

