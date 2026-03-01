14°
01 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Tras 448 días detenido en Venezuela, liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo

El cabo primero salió del penal El Rodeo I luego de más de 15 meses incomunicado. Su esposa confirmó que ya viaja rumbo a la Argentina para reencontrarse con su hijo y su familia.
El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela después de 448 días privado de su libertad. El cabo primero permanecía detenido en el penal de El Rodeo I, donde estuvo más de 15 meses sin comunicación regular con su familia ni un proceso judicial público.

 


La noticia fue confirmada por su esposa, María Alexandra Gómez, quien informó que ya se encuentra volando hacia la Argentina. El reencuentro será con su hijo pequeño y con su madre, que durante todo este tiempo impulsaron reclamos para lograr su liberación.

 


Gallo había sido arrestado cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su familia. Durante su detención pasó por distintos centros hasta quedar bajo custodia en El Rodeo I, un penal vinculado a causas políticas y bajo la órbita de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

 


Su liberación se produjo en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno venezolano tras la captura y traslado a Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro. Luego de casi 10.800 horas de encierro, el gendarme regresa al país y comienza una nueva etapa junto a su familia.

 

 

R.G.

 

