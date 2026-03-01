Combustibles: el Gobierno confirmó una suba en marzo

El Gobierno nacional dispuso un nuevo incremento parcial en los impuestos a los combustibles líquidos, que comenzará a regir este domingo. La suba promedio será del 1,1% y responde al esquema de actualización trimestral vigente.

La medida fue formalizada mediante el decreto 116 publicado en el Boletín Oficial, donde también se estableció el diferimiento de parte de los aumentos acumulados en 2024 y 2025 para atenuar su impacto.

Con esta actualización, la nafta súper aumentará en promedio de $1609 a $1627,45, mientras que el gasoil pasará de $1658 a $1674,58, según estimaciones privadas.

El esquema diferencial alcanza a varias provincias patagónicas. Además, el precio final dependerá de la política comercial de las petroleras, entre ellas YPF, que aplica precios dinámicos según región y demanda.

En este contexto, el Gobierno de Argentina busca sostener la recaudación sin generar un salto brusco en los surtidores, aunque no se descartan nuevos ajustes en los próximos meses.

