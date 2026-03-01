14°
Domingo 01 de Marzo de 2026
Deporte, inclusión y comunidad: Puerto Madryn fue sede del cierre provincial de Verano Activo 2026

El programa itinerante impulsado por el Gobierno provincial convocó durante enero y febrero a cientos de chicos y sus familias en distintas localidades, promoviendo hábitos saludables y una política de inclusión y formación ciudadana.
Escuchar esta nota

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó en Puerto Madryn el cierre de Verano Activo 2026, el ciclo de actividades deportivas, recreativas y culturales gratuitas que recorrió distintas localidades de la provincia durante enero y febrero.

 

Acompañado por el intendente Gustavo Sastre, el mandatario participó de la jornada final, en la que las familias disfrutaron de propuestas en la playa, en el marco de una política de articulación entre Provincia y municipios orientada a fortalecer la integración comunitaria y consolidar el vínculo entre infancia y deporte.

 

La iniciativa contó con la participación de distintas áreas del Gobierno provincial, entre ellas Chubut Deportes; la Secretaría de Salud, a través de los equipos de Promoción y Prevención; el Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut; el Ministerio de Seguridad y Justicia; el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas; y la Secretaría de Gobierno.

 

 

Espacios que forman

 

Durante el acto, Torres sostuvo que el programa “representa para muchas familias una experiencia que deja huella, porque permite compartir, incorporar valores y crecer a través del deporte y el juego”, y remarcó que la propuesta “no se limita a una presencia territorial, sino que apunta a generar espacios de transformación social donde los chicos puedan desarrollarse en un entorno sano y acompañado”.

 

La amplia convocatoria registrada en cada localidad incluyó juegos, deportes alternativos, concursos y actividades pensadas para todas las edades, consolidando el objetivo de promover hábitos saludables y fortalecer el tejido social desde el espacio público.

 

“La articulación con los municipios, nos permite ampliar oportunidades y sostener una política pública que apuesta a la formación, la inclusión y el desarrollo de las futuras generaciones”, concluyó el mandatario.

 

 

Verano Activo

 

El programa, desarrollado cada fin de semana en distintos puntos estratégicos de la provincia, incluyó deportes de arena, competencias de beach handball, beach futbol y beach tennis, entre otras disciplinas.

 

Además, se realizó la entrega de equipamiento (indumentaria, handies y tablas de rescate) a los cuerpos de guardavidas de localidades costeras, reforzando la seguridad en las playas durante la temporada.

 

 

R.G.

 

