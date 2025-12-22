La Secretaría de Bosques de Chubut inició la retención de servicios

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Esquel, informó la realización de una retención de servicios y movilización por parte del personal de la Secretaría de Bosques, medida que comenzará a las 0 horas del lunes 22 de diciembre y se extenderá por un plazo de 48 horas.

La decisión fue comunicada mediante una nota presentada ante la Secretaría de Trabajo, Delegación Regional Esquel, y está dirigida a todo el personal de la Secretaría de Bosques que se encuentra bajo la jurisdicción de la seccional local del gremio: "El viernes en asamblea, nos enteramos que se habían notificado 5 compañeros contratados que se quedaban sin trabajo el día 18".

El delegado gremial Héctor Antipan, explico que tenían "un acta de asamblea firmada hace 4 meses que ya habíamos tratado el tema de los contratados, que supuestamente el gobierno decía que no iba a tocar a ningún contratado y que se iban a aprobar los contratos".



Las explicaciones que recibieron hasta el momento: "La orden del gobierno es bajar el 10% del gasto. Pienso que el gasto puede ser reducido por otra forma, no dejar sin trabajo a gente antes de una fecha especial. Más teniendo en cuenta que el gobierno (Nacional) , está sancionando o votando leyes que tienen que ver con el resguardo y la fiscalización de los bienes comunes, como son los bosques nativos. Por un lado, saca leyes que tienen que ver con fiscalizarlo, y por otro lado achica el Estado".



Por otro lado, la Secretaría continúa en Paritarias, por lo que es un reclamo que se suma a las medidas de fuerza que continuarán hasta el día miércoles.

SL