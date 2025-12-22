16°
Esquel, Argentina
Lunes 22 de Diciembre de 2025
RED43 sociedad Esquel
22 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Secretaría de Bosques de Chubut inició la retención de servicios

La medida durará 48 horas desde hoy y es en apoyo a cinco trabajadores despedidos en los últimos días, explicó el delegado de ATE, Héctor Antipan.
Por Redacción Red43

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Esquel, informó la realización de una retención de servicios y movilización por parte del personal de la Secretaría de Bosques, medida que comenzará a las 0 horas del lunes 22 de diciembre y se extenderá por un plazo de 48 horas.

 

La decisión fue comunicada mediante una nota presentada ante la Secretaría de Trabajo, Delegación Regional Esquel, y está dirigida a todo el personal de la Secretaría de Bosques que se encuentra bajo la jurisdicción de la seccional local del gremio: "El viernes en asamblea, nos enteramos que se habían notificado 5 compañeros contratados que se quedaban sin trabajo el día 18".

 

El delegado gremial Héctor Antipan, explico que tenían "un acta de asamblea firmada hace 4 meses que ya habíamos tratado el tema de los contratados, que supuestamente el gobierno decía que no iba a tocar a ningún contratado y que se iban a aprobar los contratos".

 


Las explicaciones que recibieron hasta el momento: "La orden del gobierno es bajar el 10% del gasto. Pienso que el gasto puede ser reducido por otra forma, no dejar sin trabajo a gente antes de una fecha especial. Más teniendo en cuenta que el gobierno (Nacional) , está sancionando o votando leyes que tienen que ver con el resguardo y la fiscalización de los bienes comunes, como son los bosques nativos. Por un lado, saca leyes que tienen que ver con fiscalizarlo, y por otro lado achica el Estado".
 

 

Por otro lado, la Secretaría continúa en Paritarias, por lo que es un reclamo que se suma a las medidas de fuerza que continuarán hasta el día miércoles.

 

SL

 

