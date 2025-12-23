Falleció la mujer atacada por su marido en Trelew

A más de una semana del ataque ocurrido en Trelew, murió Silvia Abraham, la mujer de 70 años que había sido gravemente herida de bala por su esposo en el interior de su vivienda. El hombre, de 77 años, se suicidó luego del hecho.

La víctima permanecía internada en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Zonal de Trelew, tras recibir dos disparos en la cabeza. Su fallecimiento fue confirmado por fuentes de la Policía de Chubut.

El episodio se registró un sábado por la noche, cuando los hijos del matrimonio ingresaron al domicilio familiar tras no obtener respuesta de sus padres y encontraron a ambos con heridas de arma de fuego en el dormitorio.

Según informó la fiscal Mariana Millapi, en el lugar se halló una pistola calibre 22 y las cámaras de seguridad permitieron descartar la participación de terceros. La principal hipótesis indica que el hombre disparó contra su esposa y luego se quitó la vida.

R.G.