Encerró a su madre en una cámara frigorífica de pescado para robarle $40 millones y 400 dólares

Un impactante y preocupante incidente familiar salió a la luz en la localidad de Villa Rosa, donde un hombre de 32 años fue detenido tras ser acusado de protagonizar una violenta pelea con su madre dentro de la vivienda que compartían. La comunidad se siente conmocionada mientras continúan emergiendo los detalles de este inquietante suceso.

La denuncia indica que el sospechoso, tras mantener una acalorada discusión con su madre, la encerró en una cámara frigorífica. Esta cámara, que habitualmente se utilizaba para conservar pescado destinado al comercio, se convirtió en el inesperado escenario de esta sorprendente historia. Además, en un giro aún más alarmante de la situación, la madre del acusado también denunció el robo de una cuantiosa suma de dinero durante el tenso enfrentamiento.

El hecho tuvo lugar en una residencia ubicada en el barrio residencial Loma Linda, sobre la calle Villanueva al 1300. La fatídica noche comenzó a desmoronarse cuando un atento vecino, alertado por los desesperados gritos de la mujer, decidió dar aviso a las autoridades a través de una llamada al 911. Este acto de intervención vecinal fue crucial para lo que vino después.

Agentes del Comando de Patrulla de Pilar, tras recibir el llamado, se desplazaron con presteza hacia el lugar de los hechos. Con rapidez y siguiendo estrictos protocolos, ingresaron al hogar y, tras una exhaustiva búsqueda por cada rincón de la casa, lograron finalmente ubicar a la mujer, de 50 años, en medio de su difícil situación.

El relato de la víctima proporciona un trasfondo dramático y tenso sobre cómo el altercado escaló hasta alcanzar estos niveles de violencia. Según contó a las autoridades, todo germinó de una disputa provocada por problemas económicos que enfrentaba la familia. En el transcurso de este incidente, alegó que su hijo se apoderó de un botín que ascendía a más de 30 millones de pesos y unos 400 dólares adicionales, incrementando el tono dramático del evento.

A la llegada de las fuerzas policiales, el sospechoso aún se encontraba en el lugar, lo que facilitó su inmediata detención. Se encuentra ahora enfrentando cargos por 'privación ilegal de la libertad y robo', un grave marco legal que podría traer importantes consecuencias.

La comisaría Sexta y la UFI Nº4 de Pilar se encuentran profundamente involucradas en la investigación de este perturbador suceso. Mientras se continúan recolectando pruebas, con la colaboración de los organismos judiciales intervinientes, el propósito es esclarecer cada detalle para asegurar que se haga justicia y se determinen claramente las responsabilidades.