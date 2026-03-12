Condena y reparación económica tras un asalto frustrado en Epuyén

Dos hombres que ingresaron por la fuerza a una vivienda en el paraje El Coihue fueron llevados ante la justicia. La Fiscalía de Lago Puelo obtuvo una condena de prisión para uno de los implicados y una suspensión de juicio a prueba para el segundo, que incluye una indemnización para la víctima y una donación al hospital local.

Así se cerró un caso de robo en grado de tentativa ocurrido en la localidad de Epuyén, gracias a una investigación que combinó la aplicación de una condena efectiva con medidas de reparación para la comunidad y la víctima.

El hecho investigado por el Ministerio Público Fiscal ocurrió la noche del 17 de enero de 2025, alrededor de las 22:00 horas. En esa oportunidad, Francisco Andrés Torres y Omar Victorio Hernández irrumpieron en una vivienda ubicada en el paraje El Coihue, sobre el kilómetro 4.5 de la Ruta 70.

El hecho: Un robo frustrado por la llegada de la dueña

Según la acusación fiscal, los sujetos forzaron la puerta principal de la propiedad. Una vez adentro, intentaron violentar otros accesos para llevarse un colchón, un cubrecama y un ventilador. Sin embargo, el plan se vio frustrado cuando la propietaria llegó al domicilio, lo que obligó a los delincuentes a huir: uno lo hizo a pie y el otro a bordo de una camioneta tipo Trafic blanca.

Dos soluciones para dos imputados

La Fiscalía optó por estrategias diferenciadas según la responsabilidad y los antecedentes de cada involucrado, logrando resultados definitivos:

1. Condena para Francisco Andrés Torres: A través de un juicio abreviado, Torres reconoció su participación en el hecho. Fue sentenciado a la pena de un año y seis meses de prisión tras ser hallado coautor del delito de robo agravado por ser cometido en despoblado, en grado de tentativa.



2. Suspensión de Juicio a Prueba para Omar Victorio Hernández: Para el segundo implicado, se aplicó una "probation" por el mismo plazo (un año y seis meses). Esta medida no es un simple perdón, sino que lo obliga a cumplir estrictas condiciones para evitar el juicio:



Reparación económica: Deberá pagar $200.000 a la víctima antes del jueves 12 de marzo de 2026.



Impacto social: Deberá donar $40.000 al Hospital de Epuyén.



Reglas de conducta: No podrá cometer nuevos delitos y deberá mantener su domicilio actualizado ante la justicia. De incumplir las reglas, deberá enfrentar el juicio.



Los fiscales destacaron que este tipo de resoluciones permiten dar una respuesta rápida a las víctimas. Mientras que para uno de los autores se aseguró una condena penal firme, para el otro se priorizó la reparación inmediata del daño, garantizando que la vecina afectada reciba una compensación económica y que una institución clave como el hospital local reciba un aporte solidario.

