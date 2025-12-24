Guía de servicios en Esquel: Horarios y funcionamiento durante Navidad

Con la llegada de las celebraciones navideñas, la ciudad de Esquel adapta el funcionamiento de sus servicios esenciales. A continuación, el detalle de cómo operarán la recolección de residuos, el transporte, el comercio y los servicios de emergencia durante este 24 y 25 de diciembre.
Recolección de Residuos y Gestión Ambiental
La Secretaría de Ambiente ha informado que el servicio sufrirá modificaciones para permitir el descanso de los trabajadores:
-
Miércoles 24 de diciembre: La recolección se realizará únicamente en el turno mañana (de 06:00 a 12:00 hs). Se solicita a los vecinos no sacar los residuos fuera de ese horario.
-
Jueves 25 de diciembre: No habrá servicio de recolección de residuos durante toda la jornada.
-
Viernes 26 de diciembre: El servicio se normalizará en sus horarios habituales.
-
Punto Limpio y Planta de Tratamiento: Permanecerán cerrados durante el día de Navidad.
Comercio y Supermercados
En cumplimiento con los acuerdos con el Sindicato de Empleados de Comercio, los horarios de cierre serán anticipados:
-
Miércoles 24: Los supermercados cerrarán sus puertas entre las 16:00 y las 16:30 hs. Los comercios minoristas y de cercanía podrían extenderse hasta las 18:00 hs, dependiendo de cada propietario.
-
Jueves 25: Los centros comerciales y supermercados permanecerán cerrados.
Transporte Urbano e Interurbano
-
Miércoles 24: El servicio de transporte urbano funcionará con frecuencia de día sábado hasta las 20:00 o 21:00 hs, momento en que saldrán las últimas unidades de cabecera.
-
Jueves 25: Habrá un esquema de guardia mínima o servicio reducido, similar a un día feriado o domingo, con frecuencias espaciadas.
Salud y Emergencias
-
Hospital Zonal Esquel: Funcionará únicamente el servicio de Guardia de Emergencias las 24 horas. Los consultorios externos no tendrán actividad el jueves 25.
-
Farmacias de Turno: Mantendrán el esquema rotativo habitual para cubrir la demanda de medicamentos durante el feriado.
Estaciones de Servicio
-
Como es habitual en estas fechas, las estaciones de servicio dejarán de despachar combustible a partir de las 22:00 hs del miércoles 24, retomando la actividad a las 06:00 hs del jueves 25. Se recomienda cargar los tanques con antelación para evitar esperas de último momento.
F.P