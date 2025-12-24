Guía de servicios en Esquel: Horarios y funcionamiento durante Navidad

Con la llegada de las celebraciones navideñas, la ciudad de Esquel adapta el funcionamiento de sus servicios esenciales. A continuación, el detalle de cómo operarán la recolección de residuos, el transporte, el comercio y los servicios de emergencia durante este 24 y 25 de diciembre.

Recolección de Residuos y Gestión Ambiental

La Secretaría de Ambiente ha informado que el servicio sufrirá modificaciones para permitir el descanso de los trabajadores:

Miércoles 24 de diciembre: La recolección se realizará únicamente en el turno mañana (de 06:00 a 12:00 hs). Se solicita a los vecinos no sacar los residuos fuera de ese horario.

Jueves 25 de diciembre: No habrá servicio de recolección de residuos durante toda la jornada.

Viernes 26 de diciembre: El servicio se normalizará en sus horarios habituales.

Punto Limpio y Planta de Tratamiento: Permanecerán cerrados durante el día de Navidad.

Comercio y Supermercados

En cumplimiento con los acuerdos con el Sindicato de Empleados de Comercio, los horarios de cierre serán anticipados:

Miércoles 24: Los supermercados cerrarán sus puertas entre las 16:00 y las 16:30 hs . Los comercios minoristas y de cercanía podrían extenderse hasta las 18:00 hs, dependiendo de cada propietario.

Jueves 25: Los centros comerciales y supermercados permanecerán cerrados.

Transporte Urbano e Interurbano

Miércoles 24: El servicio de transporte urbano funcionará con frecuencia de día sábado hasta las 20:00 o 21:00 hs , momento en que saldrán las últimas unidades de cabecera.

Jueves 25: Habrá un esquema de guardia mínima o servicio reducido, similar a un día feriado o domingo, con frecuencias espaciadas.

Salud y Emergencias

Hospital Zonal Esquel: Funcionará únicamente el servicio de Guardia de Emergencias las 24 horas. Los consultorios externos no tendrán actividad el jueves 25.

Farmacias de Turno: Mantendrán el esquema rotativo habitual para cubrir la demanda de medicamentos durante el feriado.

Estaciones de Servicio

Como es habitual en estas fechas, las estaciones de servicio dejarán de despachar combustible a partir de las 22:00 hs del miércoles 24, retomando la actividad a las 06:00 hs del jueves 25. Se recomienda cargar los tanques con antelación para evitar esperas de último momento.

F.P