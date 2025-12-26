Un aterrizaje en medio del viento patagónico

En el marco de un fuerte temporal que afecta a gran parte de la provincia del Chubut, una aeronave aterrizó este viernes en el Aeropuerto de Esquel pese a las condiciones climáticas adversas, con ráfagas de viento que llegaron a los 102 km/h.

La maniobra se realizó bajo una alerta meteorológica vigente por vientos intensos y lluvias, que complicó las operaciones aéreas en distintos puntos de la región. Aun así, el aterrizaje se desarrolló con normalidad y sin inconvenientes para los pasajeros ni la tripulación.

El episodio volvió a poner en valor el profesionalismo y la experiencia de los pilotos, especialmente en aeropuertos patagónicos, donde el viento suele ser una variable determinante en cada operación.

R.G.