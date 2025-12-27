Verano Seguro: Provincia detalla medidas para evitar accidentes en piletas y espejos de agua

Con la llegada de las altas temperaturas y el incremento de las actividades al aire libre, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, emitió una serie de recomendaciones esenciales para prevenir ahogamientos en niños y adolescentes. Esta iniciativa busca reducir los riesgos en una época donde los espejos de agua y las piletas se convierten en los principales centros de recreación.

Desde la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia advirtieron que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ahogamiento es la segunda causa de muerte por traumatismos no intencionales en menores de 18 años.

Grupos de riesgo y factores determinantes

Menores de 5 años: Son el grupo más vulnerable debido a su dependencia de los cuidadores y su escasa noción del peligro. Los accidentes suelen ocurrir en entornos domésticos como piletas, baldes o bañeras.

Adolescentes: En este grupo, la mortalidad suele vincularse a la subestimación de riesgos, el consumo de sustancias (alcohol o drogas) y la falta de medidas de seguridad en actividades acuáticas.

Medidas de prevención fundamentales

La directora provincial del área, Silvina Leiva, subrayó que la prevención es una tarea compartida entre la familia y la comunidad. Entre los consejos principales se destacan:

Supervisión "a un brazo" : Un adulto responsable debe vigilar a los niños a una distancia no mayor al largo de un brazo.

Cero distracciones : No se debe delegar la vigilancia en otros niños ni distraerse con el uso de teléfonos celulares.

Entornos seguros : Las piletas deben tener cercos de al menos 1,30 metros de altura con barrotes separados por menos de 10 centímetros.

Elementos de seguridad : Se recomienda el uso de chalecos salvavidas homologados, descartando los flotadores inflables o brazaletes, que no garantizan la seguridad.

Capacitación: Es vital que los cuidadores conozcan maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básica.

Qué hacer ante una emergencia

Si ocurre un accidente, cada segundo es vital. Si la persona respira, se debe mantener la calma y llamar inmediatamente al 107. En caso de que la persona no respire, se deben iniciar las maniobras de RCP de forma inmediata y mantenerlas hasta que llegue la asistencia profesional.

Finalmente, se recordó a los adolescentes la importancia de nadar siempre acompañados, respetar las señales de advertencia en las playas y bañarse únicamente en lugares que cuenten con presencia de guardavidas.

F.P