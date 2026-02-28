21°
Esquel, Argentina
Sabado 28 de Febrero de 2026
28 de Febrero de 2026
101 millones de años: encontraron una flor fósil en la Patagonia

Una investigación liderada por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio - CONICET, con la colaboración de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, describió un nuevo género y especie de flor fósil en el yacimiento La Flecha.
El descubrimiento en la Patagonia argentina de una flor fósil de entre 6 y 9 milímetros de diámetro, encontrada en el mismo yacimiento que el dinosaurio gigante Patagotitan mayorum, refuerza la investigación internacional sobre la evolución de las plantas con flor en la que también participa la Fundación Dinópolis de Teruel (España).

 

 

Una investigación liderada por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio - CONICET, con la colaboración de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, describió un nuevo género y especie de flor fósil en el yacimiento La Flecha.

 

 

El enclave es conocido por los restos del saurópodo Patagotitan mayorum, según señaló la Fundación Dinópolis en una nota de prensa.

 

El estudio fue publicado en la revista Cretaceous Research y fue desarrollado por los paleobotánicos Giovanni Nunes, Ignacio Escapa y Rubén Cúneo, junto a María Gandolfo, de la Universidad de Cornell, y Luis Miguel Sender, de la Fundación Dinópolis.

 

 

Una flor muy antigua

 

Sender señaló que el hallazgo permitió ampliar el conocimiento sobre la diversidad vegetal del Cretácico y destacó que estos fósiles constituyen uno de los registros de flores más antiguos de Sudamérica.

 

