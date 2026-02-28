Espectáculo en el cielo: Seis planetas se alinean este sábado y podrán verse desde Esquel

Los amantes de la astronomía y los curiosos del cielo nocturno tendrán este sábado una cita imperdible. Según datos de la NASA y organismos especializados, hoy se producirá una inusual alineación visual de seis planetas del sistema solar, un evento que destaca por su accesibilidad y belleza pedagógica.

¿Qué se podrá ver y cómo identificarlo?

Aunque el término "alineación" no refiere a una línea recta perfecta en el espacio, desde nuestra perspectiva en la Tierra los planetas parecerán agruparse en una misma región del cielo sobre la línea de la eclíptica.

A simple vista: Cuatro de los seis protagonistas podrán distinguirse sin necesidad de equipos. Venus será el más brillante (ubicado al oeste tras la puesta del sol), seguido por la intensa luminosidad de Júpiter. Saturno se reconocerá por su luz amarillenta y estable, mientras que Mercurio será el más difícil de hallar debido a su cercanía con el horizonte.

Con ayuda óptica: Para observar a Urano (en la constelación de Tauro) y Neptuno (muy cerca de Saturno), será necesario contar con binoculares o telescopios debido a su bajo brillo.

Claves para la observación en Esquel

La ventana óptima para disfrutar de este desfile comenzará aproximadamente una hora después del atardecer, alrededor de las 20:30 hora local.

Para una mejor experiencia, se recomienda:

Buscar un horizonte despejado: Es fundamental tener una vista libre hacia el Oeste, ya que Mercurio y Venus estarán bajos y se ocultarán rápido.

Aprovechar los puntos de referencia: Venus, al ser el objeto más brillante después de la Luna, servirá como guía principal para localizar al resto del conjunto.

Atención al clima: Como se prevé nubosidad variable para este sábado en la zona, los momentos de cielo despejado serán cruciales para captar el fenómeno antes de que los planetas se oculten.

Este "banquete astronómico" representa una oportunidad poco común para observar casi a la totalidad de nuestro vecindario planetario en una sola noche.

