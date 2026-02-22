Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad

La policía de la provincia de Chubut, a través de su División de Investigaciones en la ciudad de Esquel, ha iniciado un protocolo de búsqueda para localizar a Daniel Soto. El hombre, de 38 años de edad, fue visto por última vez el pasado 9 de febrero de 2026, lo que ha generado una creciente preocupación en su entorno y en las autoridades locales, quienes apelan a la solidaridad de los vecinos para obtener cualquier dato que permita establecer su ubicación actual.

Según la descripción oficial difundida en el reporte de búsqueda, Daniel Soto tiene una estatura aproximada de 1,55 metros, es de tez morena y posee una contextura física delgada. Como seña particular relevante para su identificación, se informó que presenta una anomalía en su brazo izquierdo. Además, tiene cabello corto de color negro y ondulado. Al momento de su desaparición, vestía un buzo de color negro, un pantalón rompeviento verde con una línea blanca y zapatillas negras.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que pueda aportar información veraz sobre su paradero que se comunique de manera urgente al número de emergencias policiales 101. Asimismo, se ha puesto a disposición la línea telefónica 2945-556013 perteneciente a la División Policial de Investigaciones de Esquel para recibir datos de forma directa. Cada detalle puede ser fundamental para avanzar en la investigación y lograr el pronto regreso del ciudadano a su hogar.

