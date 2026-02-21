Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo

La ciudad de Esquel se prepara ante la inminente finalización de las obras en la Plaza del Cielo. Este emblemático espacio público está siendo sometido a una transformación integral con el objetivo de convertirse en un lugar de encuentro, disfrute y sueños para toda la comunidad. La cita para la inauguración oficial ya tiene fecha y hora confirmada: será este miércoles 25 de febrero a las 17 horas.

Una mejora que abarca todo el entorno

Los trabajos que se vienen llevando adelante no solo se limitan al interior del predio, sino que se han extendido para mejorar la infraestructura urbana circundante. Según informaron las autoridades, el plan de puesta en valor incluyó:

Renovación de infraestructura: Trabajos específicos sobre las veredas para mejorar la accesibilidad.

Parquización: Plantación de distintas especies de flores y plantas que darán un marco natural renovado al sector.

Señalética: Colocación de nueva cartelería informativa.

Iluminación de vanguardia: Instalación de luminaria LED tanto dentro de la plaza como en las arterias principales, incluyendo Av. Fontana y calle Sáenz Peña, garantizando mayor seguridad y visibilidad nocturna.

Seguridad y pedido de colaboración a los vecinos

En el marco de la etapa final de los trabajos, la Municipalidad de Esquel emitió un importante comunicado a las familias. Se informa que no está permitido el uso de los juegos instalados hasta tanto se realice la inauguración oficial.

Esta restricción se debe a que la plaza continúa técnicamente en proceso de obra. Actualmente, los juegos se encuentran en etapa de instalación y ajustes finales. Un punto crítico es la colocación del piso de goma de seguridad, el cual requiere un tiempo específico de secado y fraguado para garantizar su correcta fijación. Respetar este tiempo es fundamental para brindar las condiciones de seguridad adecuadas para los niños.

Un compromiso de toda la comunidad

Desde el municipio apelaron a la solidaridad, responsabilidad y comprensión de los vecinos para evitar ingresar al sector de juegos antes del miércoles. "Apelamos a la comprensión de toda la comunidad para cuidar este espacio público que demandó un importante esfuerzo y que es patrimonio de todos los vecinos de Esquel", destacaron las autoridades.

La Plaza del Cielo se perfila como un lugar renovado donde las familias podrán volver a soñar en comunidad. Por ello, se invita a cada vecino a acompañar el acto oficial el próximo 25 de febrero, garantizando así que este nuevo espacio sea un orgullo para las futuras generaciones.

T.B