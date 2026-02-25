25°
Miércoles 25 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Formación en Derecho Penal: la UNPSJB abre las inscripciones

Dirigida a abogados/as, funcionarios judiciales, miembros del sistema de seguridad, estudiantes avanzados de Derecho y profesionales del ámbito penal. Los detalles.
La Facultad de Ciencia Jurídicas De la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco abre las inscripciones a una nueva propuesta académica, brindando una formación en Derecho Penal.

 

La carrera está orientada al análisis crítico del sistema penal contemporáneo, enfoque práctico con estudios de casos reales, actualización en criminología moderna y nuevas tecnologías, articulación de criminología, proceso penal y seguridad, aplicación profesional concreta.

 

Dirigida a abogados/as, funcionarios judiciales, miembros del sistema de seguridad, estudiantes avanzados de Derecho y profesionales del ámbito penal.

 

"La formación especializada marca la diferencia", enfatizaron desde la institución al invitar a las inscripciones, de cupos limitados, que se realizan en el mail: infodiplomaturafcj@gmail.com
O mediante el siguiente link:
https://forms.gle/11vdn9BMofsPkG6u7

 

