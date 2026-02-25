Formación en Derecho Penal: la UNPSJB abre las inscripciones

La Facultad de Ciencia Jurídicas De la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco abre las inscripciones a una nueva propuesta académica, brindando una formación en Derecho Penal.

La carrera está orientada al análisis crítico del sistema penal contemporáneo, enfoque práctico con estudios de casos reales, actualización en criminología moderna y nuevas tecnologías, articulación de criminología, proceso penal y seguridad, aplicación profesional concreta.

Dirigida a abogados/as, funcionarios judiciales, miembros del sistema de seguridad, estudiantes avanzados de Derecho y profesionales del ámbito penal.

"La formación especializada marca la diferencia", enfatizaron desde la institución al invitar a las inscripciones, de cupos limitados, que se realizan en el mail: infodiplomaturafcj@gmail.com

O mediante el siguiente link:

https://forms.gle/11vdn9BMofsPkG6u7

SL