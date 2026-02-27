17°
Viernes 27 de Febrero de 2026
27 de Febrero de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Ilan Schnaider superó a Martin O’ Connor en el marco de la segunda ronda

Ganaron también los GM Vila Rodríguez, Santiago Alonso y Martín Lorenzini. Pablo Acosta hizo tablas con el trelewense Ramiro Laurín
Por Redacción Red43

Sin dudas que la presencia de Ilan Schnaider cautiva a todos. Tras la victoria ante Ayelén Gerez, hoy por la tarde superó con piezas negras al representante de Trevelin Martin O Connor en el marco de la segunda ronda del Torneo Internacional Chubut Turístico que se desarrolla en nuestra ciudad.

 

La victoria se dio luego de 27 movidas, donde Martin demostró estar a la altura del campeonato, aunque la derrota se dio por “pequeños detalles”.

 

Casi de entrada, O’Connor perdió el peón de alfil dama, pieza que recuperó tres movidas más tarde claro que en ya en la jugada 8 el trevelinense acomodó dama y alfil en una misma diagonal, clavando el caballo negro rival que defendía al rey, en tanto Ilan prefirió sacrificar su alfil de casilla negra por caballo rival.

 

 

Ilán defendió cada intento de O’Connor tal es así que en la jugada 20 uno podría pensar que el trevelinense estaba mejor posicionado, con mayor juego ante el cerrojo sobre el rey y su fuerte bloqueo sobre el enroque.

 

 

Dos movidas más tarde hubo captura de damas, que produjo una apertura de las piezas y el desenlace que se produjo en la movida 27 donde quedó colgado una torre y el alfil amenazado por un caballo.

 

Por su parte, el GM Martin Lorenzini superó con piezas blancas a Enzo Flores, en tanto Ramiro Laurín, del Club Capablanca de Trelew hizo tablas con el salteño Pablo Acosta.

 

Cumplida la segunda ronda, hasta el momento son doce los tableristas que tienen puntaje ideal, remarcando que Salvador Alonso (por desempate) se ubica en el primer puesto, en tanto el mejor clasificado del Círculo de Ajedrez de Esquel, hasta el momento, es Horacio Hernández, quien fue el único que ganó las dos partidas, ayer ante Cristina Miloro y hoy frente a José Varas.

 

