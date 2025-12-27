20°
Por Redacción Red43

Provincia realizó jornada de fortalecimiento para museos de la Comarca Andina

Se trató de una capacitación efectuada en El Hoyo que reunió a equipos culturales de las cinco localidades de la región. 
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, desarrolló días pasados en la localidad de El Hoyo la jornada de “Fortalecimiento Técnico para Museos de la Comarca Andina”, destinada a equipos de museos y espacios culturales de las cinco localidades que integran la región, con el objetivo de fortalecer capacidades, actualizar procedimientos y promover el trabajo colaborativo entre instituciones del sector público y privado.

 

 

La actividad fue llevada a cabo por la museóloga Irina Svoboda, quien coordinó instancias de intercambio técnico y un taller participativo desarrollado a lo largo de toda la jornada, propiciando el debate, la reflexión y el trabajo conjunto entre los participantes.

 

 

Como resultado del encuentro, se acordó el envío de material complementario para los equipos participantes, que incluirá un kit de bibliografía especializada y un documento en formato PDF que reunirá las principales conclusiones, herramientas y aportes surgidos durante la capacitación.

 

 

Esta jornada constituyó el primer encuentro del Programa de Fortalecimiento de Museos que la Provincia del Chubut continuará implementando durante 2026, con el propósito de acompañar, profesionalizar y consolidar la gestión del patrimonio cultural en todo el territorio provincial.

 

 

