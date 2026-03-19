Encuesta: ¿los concejales deben trabajar ad honorem?

Tras las recientes declaraciones del gobernador Ignacio Torres, quien propuso que los concejales de la provincia trabajen sin remuneración, Red43 pone a consideración de sus lectores una encuesta para conocer la opinión pública sobre la iniciativa.



Torres adelantó que impulsará la propuesta dentro de su espacio político- El gobernador plantea que los cargos legislativos locales sean ejercidos ad honorem, bajo el argumento de que deben estar guiados por la vocación de servicio. En ese marco, Torres también dejó abierta la posibilidad de debatir medidas similares en otros ámbitos legislativos.



A partir de este planteo, se invita a la comunidad a participar de la siguiente consulta:



¿Estás de acuerdo con la propuesta del Gobernador de Chubut Ignacio Torres de que los concejales trabajen ad honorem (sin cobrar sueldo)?



La encuesta ya se encuentra disponible en el sitio web y los resultados serán publicados en los próximos días. Desde este medio se recuerda que se trata de una consulta abierta a lectores, de carácter no científico, cuyo objetivo es reflejar distintas miradas sobre un tema que forma parte del debate público actual.











M.G