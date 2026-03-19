Legislatura: Se aprobó el beneficio para brigadistas y bomberos en la Legislatura

La Legislatura del Chubut aprobó este jueves, en una sesión ordinaria presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, por amplia mayoría el régimen de abstención laboral destinado a los brigadistas del Servicio Provincial del Manejo del Fuego que, a pesar de su avanzada edad y su deterioro físico, no pueden acceder a la jubilación ordinaria por falta de años de aportes.



El proyecto de ley, impulsado por el gobernador Ignacio Torres, fue acompañado por los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, Primero Chubut-CET, Chubut Unido, Familia Chubutense y el Pich.



Presencia de Bomberos



Bomberos Voluntarios de Rawson estuvieron en la Legislatura para apoyar tanto este proyecto como el convenio, también aprobado, entre la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, la Federación de Cooperativas del Chubut y el Gobierno de la Provincia.



Este convenio, cuyo proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo, permite que las cooperativas puedan seguir recaudando el aporte voluntario para el servicio público de bomberos.



Presenciaron la sesión el cabo Demián Barrios, la bombera Martina Álvarez, la bombera Dana González y la Dra. Yanina Castillo, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rawson.

Barrios y Álvarez trabajaron este verano en la lucha contra los incendios de la Cordillera junto a otros bomberos de la Regional N° 1 de Bomberos Voluntarios.



Reconocimiento a brigadistas



El gobernador Torres, en la apertura de sesiones legislativas el 2 de marzo, había anunciado que iba a dar una solución a los trabajadores que, como Oscar “Pajarito” Torres, el reconocido brigadista que combatió los incendios en la cordillera, no pueden jubilarse por deficiencias administrativas del propio Estado.



De esta manera, Torres promovió una herramienta legislativa a modo de reconocimiento para que aquellos brigadistas que han dedicado su vida a combatir los incendios y el Estado no les hizo los aportes correspondientes, puedan tener un merecido descanso.



La ley crea un beneficio especial y honorífico de abstención del débito laboral destinado exclusivamente a los agentes que desempeñan funciones efectivas en el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, desde el menos el año 1995, son agentes de planta permanente y tengan 53 años o más.



Los beneficiarios percibirán el 85% móvil de la remuneración del cargo de revista desde la incorporación al régimen y hasta la fecha en que reúnan los requisitos para jubilarse; además aportarán el 100% a la caja jubilatoria y la obra social.



Reparación



La diputada de Despierta Chubut Jacqueline Caminoa, al presentar y fundamentar el proyecto, explicó que hay brigadistas que tienen más de 50 o 60 años cuando la ley dice que pueden jubilarse con 50 años de edad o 48 en el caso de las mujeres.



“El Ejecutivo ha encontrado una forma en este proyecto de poder hacer un reconocimiento honorífico donde se crea este beneficio y permitir que puedan seguir pagando sus aportes para no perjudicar a la caja pero que puedan abstenerse de cumplir con el compromiso laboral y seguir cobrando un 85% sobre sus haberes”, dijo.



“Entendemos que es una forma reparadora para que quienes hoy están frente a la línea de fuego tengan la posibilidad de llegar a un merecido descanso, que no es una jubilación, pero que es el débito laboral”, agregó.

Por su parte, la diputada de Arriba Chubut Norma Arbilla expuso que el bloque también presentó una iniciativa para dar una solución al problema los brigadistas, el cual no fue tratado, pero aun así la bancada decidió acompañar el proyecto del Ejecutivo “para darles un principio de solución a quienes no tuvieron los aportes los años que trabajaron”.



En la misma línea, la diputada Vanesa Abril, del mismo bloque opositor, resaltó que al margen de algunos contrapuntos que tuvieron, el oficialismo y la oposición lograron ponerse de acuerdo para “llevar una solución a los brigadistas”.



La diputada de Primero Chubut-CET Mariela Williams destacó la decisión del gobernador Torres de solucionar un problema que hacía tiempo que venía esperando. “Quiero resaltar y agradecer la voluntad política del Gobierno de resolver esta situación; las cosas que se hacen bien hay que decirlas aunque seamos oposición”, remarcó.



De igual forma, Luis Juncos (Despierta Chubut) resaltó que “el propio gobernador Torres en los momentos del incendio tan complicado estuvo al lado de los brigadistas, los escuchó y los acompañó, y manifestó que era importante encontrarle una solución a este problema histórico”.



En tanto, Marcelo Rubia (PICH) marcó su apoyo a la decisión del gobernador Torres pero también insistió en que el Gobierno le dé el mismo trato al proyecto que él presentó para darle respuesta a “los guardavidas que necesitan una jubilación”.



El diputado Juan Aquino, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, fue el único que votó en contra al considerar que la ley “no reconoce los años de servicios prestados”.





M.G