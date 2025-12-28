Puerto Madryn: licitan la pavimentación de la circunvalación para unir el norte y sur de la ciudad

Con el objetivo de modernizar la infraestructura vial de Puerto Madryn, el Gobierno del Chubut confirmó el llamado a licitación para la pavimentación de la circunvalación, un proyecto que busca integrar de manera definitiva los extremos de la ciudad. El acto oficial de apertura de ofertas está programado para el próximo 28 de enero, iniciando un proceso que cuenta con un presupuesto de $7.361.248.820,08 y un plazo de ejecución de 18 meses bajo la supervisión de la Administración de Vialidad Provincial.

El eje central de esta intervención es resolver la conexión directa entre los sectores norte y sur, permitiendo un ordenamiento del tránsito urbano mucho más ágil. Además de agilizar el flujo cotidiano, la pavimentación brindará un mejoramiento sustancial en la seguridad vial, un factor determinante durante las temporadas turísticas cuando la circulación de vehículos hacia la costa se intensifica notablemente.

La nueva traza contempla la unión de la Ruta Provincial N° 1 con la A010, sumado al asfaltado de arterias fundamentales como la calle Juan XXIII y la avenida Tierra del Fuego. Asimismo, se trabajará en el tramo que comprende las calles Hansen y Victoria de Eizaguirre, finalizando en la rotonda Charles Darwin. Estas mejoras facilitarán el acceso a los barrios del sector sur y a los balnearios más concurridos de la zona, entre los que se destacan las playas Kaiser, Paraná, Punta Este, Lobería Punta Loma y Cerro Avanzado.

Desde el organismo vial destacaron que los pliegos ya se encuentran disponibles para las empresas interesadas. Este avance técnico es el resultado de meses de relevamientos en el terreno, orientados a garantizar una infraestructura duradera que responda a la expansión urbana y al crecimiento turístico que la ciudad del Golfo Nuevo proyecta para los próximos años.

