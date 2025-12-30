El Club Belgrano celebra un avance clave en su infraestructura y seguridad jurídica

En un encuentro que reunió a diversas generaciones de dirigentes, socios y colaboradores, el Club Belgrano de Esquel anunció la finalización y recepción de los planos registrados de todo su predio. Este avance técnico y administrativo no solo regulariza la situación de las tierras que ocupa la institución, sino que se convierte en la piedra angular para acceder al título de propiedad y continuar con un ambicioso plan de infraestructura.

Un trabajo conjunto y un gesto "ad honorem"

La presidenta de la institución, Cecilia Espinoza, encabezó la presentación destacando que el trámite se inició en octubre de 2024, durante la gestión de Sergio Galindo. Espinoza resaltó la figura del agrimensor Roberto Osmar Vila, quien llevó adelante la compleja tarea técnica de forma gratuita: "Lo ha hecho 'ad honorem', como lo había hecho para tantas instituciones. Estos papeles nos dan pie a nosotros a seguir trabajando por el club".⁣

Por su parte, Roberto Osmar Vila explicó que, aunque los trámites suelen sufrir dilataciones normales por la interrupción de pasos administrativos, el éxito de esta gestión se debió a la constancia de la dirigencia: "El club en ningún momento aflojó. Ese reclamo permanente fue el que logró llegar a obtener lo que se estaba reclamando con tanta necesidad". Vila calificó como una satisfacción personal entregar esta documentación, comparándolo con el anhelo de cualquier poblador que busca la seguridad de la tierra que habita.

Memoria y pertenencia: de las diagonales al césped sintético

El ex intendente y actual colaborador del club, Rafael Williams, realizó un recorrido histórico recordando los orígenes del club en el barrio Buenos Aires, cuando los jóvenes "ingresaban de prepo" a los terrenos para poder entrenar. Destacó que el predio actual fue una donación de la familia Amaya al Estado, lo que explica que una parte se mantenga como centro de salud.⁣

Williams subrayó la complejidad de unificar parcelas y realizar sesiones de calles: "Es una satisfacción que Roberto haga este gesto de hacer una mensura de unificación de tierras que llevó mucho tiempo por los documentos anteriores y ordenanzas". Asimismo, recordó el apoyo clave de figuras como los concejales Omar Estévez, Omar Morelli y el ingeniero Ubaldo Ongarato, además de los gobernadores que aportaron recursos para vestuarios y el césped sintético, herramienta vital para la subsistencia económica de la entidad.

El futuro: infraestructura para la gran demanda infantil

La regularización dominial permite al club mirar hacia adelante con nuevos proyectos. Cecilia Espinoza confirmó que ya se están proyectando obras de utilería y un mini gimnasio, necesarios para cubrir la demanda que va desde las categorías 2021 hasta veteranos.⁣

"Estamos en la tramitación del título de propiedad del terreno que tiene el club enfrente de la escuela", señaló la presidenta, quien también mencionó una promesa del intendente local para firmar el 25 de febrero —en el aniversario de Esquel— el convenio para un nuevo playón deportivo.⁣

La conferencia concluyó con un profundo agradecimiento a las comisiones anteriores y actuales, representadas por figuras como Sergio Galindo, Roberto Garín, Jorge Nehuen, y ex jugadores históricos presentes. "Esperamos que el día de mañana haya otra gente que siga pregonando la cultura, el deporte y haciendo uso de esto", cerró Williams, reafirmando el rol social del club que ya cuenta con más de seis décadas de vida.



