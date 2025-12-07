Formación, oficios y tecnología: se entregaron certificados a vecinos de Esquel

La Municipalidad de Esquel realizó el Acto de Entrega de Certificados de Capacitaciones, Talleres y Programas de Entrenamiento Laboral desarrollados durante todo el año 2025, en articulación con el Centro de Formación Profesional Nº 655, la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut y diversas instituciones y actores que acompañaron estos procesos formativos.

La iniciativa forma parte de la planificación estratégica impulsada por la gestión municipal, indicada por el intendente Matías Taccetta, para instalar capacidades locales, promover la formación certificada en oficios, generar mejores oportunidades laborales, brindar mejores servicios a la comunidad, impulsar el desarrollo productivo y fortalecer la empleabilidad en la ciudad.

Durante este año se dictaron capacitaciones de oficios con una carga de entre 125 y 250 horas, entre ellas Auxiliar Electricista Domiciliario, Mantenimiento de Edificios, Herrería – Básico y TIG, y Armado y Montaje de Plataformas y Entramados en Madera. También se realizaron cursos digitales de 125 horas, entre ellos Operador de PC en sus dos cuatrimestres.

En el Centro de Día se llevaron adelante las propuestas formativas “Cultivando Bienestar” y “Create”, mientras que en el Barrio Estación se dictaron capacitaciones vinculadas al trabajo textil y a tareas de adoquinado.

Asimismo, se otorgaron 56 certificados correspondientes a los talleres para emprendedores, entre los que se abordaron temáticas como creación y registro de marca, inscripción en ARCA y habilitaciones, cocinas comunitarias y domiciliarias, y planificación de compras.

En materia de entrenamientos laborales, se avanzó en la articulación con el sector privado, lo que permitió concretar 8 entrenamientos a través del Programa Promover y 43 entrenamientos mediante el Programa Fomentar.

Por otra parte, se desarrolló la formación en tecnología para Operador en Empalmes por Fusión de Fibra Óptica. En este caso, 12 beneficiarios recibirán su kit FTTH para iniciar prácticas la próxima semana.

Desde la Municipalidad se destaca el compromiso y la participación de todos los vecinos que finalizaron sus procesos formativos, así como el acompañamiento de instituciones y empresas. También se valoró especialmente el gran trabajo de la Dirección de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo, a cargo de Paula Botto, que impulsa y coordina estos espacios con mirada estratégica hacia el desarrollo y la generación de empleo en la ciudad.

R.G.