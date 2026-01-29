Solidaridad sin fronteras: Bomberos de Chile regresan tras combatir los incendios

En el marco de la emergencia ígnea que afecta a la región cordillerana, el cierre de la jornada de este jueves estuvo marcado por la emoción y el reconocimiento institucional. Desde el cuartel de bomberos Esquel dedicaron un profundo mensaje de agradecimiento a los bomberos voluntarios que vinieron de Chile a combatir los incendios forestales de la zona, subrayando la importancia estratégica y humana de la cooperación internacional.⁣

⁣

La ayuda, que llegó en uno de los momentos más complejos del operativo, fortaleció las líneas de defensa y permitió un intercambio de experiencias vital para la contención del fuego en zonas críticas.

Una unión que traspasa fronteras

La despedida de las dotaciones extranjeras se vivió con respeto y camaradería. "Hoy se retiran nuestros compañeros de Futaleufú y Palena, cuya colaboración en los incendios de la zona remarcan la solidaridad y apoyo mutuo entre fronteras", manifestaron desde el cuartel local. Este gesto de hermandad binacional puso de manifiesto que, ante desastres naturales de esta magnitud, las divisiones geográficas se disuelven en pos de un objetivo común: la preservación de la vida y el medio ambiente.

Los voluntarios chilenos, conocedores del terreno y de la dinámica del fuego en la selva valdiviana y los bosques andinos, aportaron una capacidad operativa que fue fundamental para las cuadrillas de Esquel y los brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El valor de la labor realizada

Aunque las condiciones climáticas siguen siendo un desafío, la participación de los equipos de Futaleufú y Palena dejó una huella significativa en la moral de los combatientes locales. La labor no solo consistió en el ataque directo a las llamas, sino también en el sostenimiento de guardias y logística de mangueras, tareas extenuantes bajo temperaturas extremas.

"Queremos expresar nuestra profunda gratitud a cada uno de ellos por su increíble labor en estos días", concluyó el mensaje oficial del Cuartel de Esquel. Con el retiro de las unidades chilenas, queda sellado un capítulo de fraternidad que refuerza los lazos entre las comunidades de la cordillera, siempre listas para asistirse ante las inclemencias de la naturaleza.

T.B