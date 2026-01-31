29°
31 de Enero de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Puerto Madryn se prepara para el Festival Arbustok

Una nueva edición del escenario autogestivo de los artistas chubutenses se realizará los días sábado y domingo 7 y 8 de febrero.
Puerto Madryn se prepara para una nueva edición del festival de arte y feria autogestiva realizado hace años por los propios artistas de la zona.

 

"Arbustok", el Woodstock de la playa chubutense, anunció los artistas seleccionados para su edición 2026.

 

Una de las características del espacio es también que cada edición, cada año, son artistas diferentes e irrepetibles, por lo que también sirve como un catálogo de las bandas activas de la provincia.

 

Dos proyectos esquelenses serán parte de esta nueva edición: el cantautor Seba Lino, y la banda Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel.

 

La grilla completa:

 

Sábado 7:
Enyo (Puerto Madryn)
Salva Bargas Dúo (Puerto Madryn)
Roxana Castelli (poesía)
Grela (Puerto Madryn)
Wallmapu (Trelew)
Cuesta Vida (Puerto Madryn)
La Máquina de Hacer Chorizos (Puerto Madryn)
Cismo (Trelew)
Afrocalipsis (Trelew)

 

Domingo 8:
Lev (Puerto Madryn)
Seba Lino (Esquel)
Insomnia (poesía)
Orquesta Afónica y Disonante (Esquel)
Banzai (Puerto Madryn)
Laureano Huayquilaf (poesía)
Veteranos Del Panico (Puerto Madryn)
Fuera de Control (Puerto Madryn)
Emty (Puerto Madryn)
Los Abducidos (Trelew)
Purasangre HardRock (Puerto Madryn)

 

