Continúan los trabajos intensivos para contener el incendio

Desde el Área Técnica del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, en conjunto con la dirección de Protección Civil de la Municipalidad de Esquel, se informa que durante la jornada de este sábado continuaron los trabajos intensivos en la zona de Laguna Villarino, en el marco del incendio “Puerto Café”, iniciado en el Parque Nacional Los Alerces, con el objetivo evitar la propagación del fuego a zonas pobladas y hacia el ejido Esquel.

Durante la tarde, en el sector del morro de Villarino, se realizaron lanzamientos de agua con helicóptero para reforzar las tareas de combate en áreas de difícil acceso. En horas de la mañana, se trabajó en la construcción de líneas con la participación de brigadistas de Esquel, bomberos voluntarios de Esquel y vecinos voluntarios de Alto Río Percy.

De esta manera, se continúa trabajando intensamente para controlar el incendio y se propague a zonas pobladas de la región.

La maquinaria aportada por el municipio de Esquel fue destinada a la apertura y mejora de caminos, facilitando la circulación de vehículos y el acceso de los equipos de emergencia a los distintos sectores operativos.

En otro sector con fuego activo, se llevaron adelante tareas de enfriamiento con la intervención de bomberos de Esquel con autobomba, bomberos de Chaitén con autobomba y brigadistas de Esquel, además del apoyo de dos camionetas con tótem pertenecientes a vecinos de Alto Río Percy.

Hacia la zona sur, se trabajó sobre la faja realizada por la maquinaria días atrás, efectuando recorridos preventivos y detección de puntos calientes. Estas tareas estuvieron a cargo del móvil de Chaitén y dos vehículos de vecinos del Percy.

En el sector Goya, se desplegó un operativo con combatientes de la brigada de Esquel, brigada de Corcovado y un autobomba forestal con cuatro personas. En esa zona, se realizaron trabajos de construcción de líneas y control en puntos activos.

Desde el Área Técnica del Sistema Provincial de Manejo del Fuego se informó que el incendio permaneció activo durante este sábado, dentro del perímetro establecido, con una dirección de avance hacia el noreste.

Para el día domingo está previsto el refuerzo de los operativos con la incorporación de 20 combatientes provenientes de Buenos Aires para el sector Villarino y otros 20 combatientes destinados al sector Goya, que llegaron a la ciudad este sábado para colaborar con el combate del incendio.

