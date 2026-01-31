29°
Esquel, Argentina
Sabado 31 de Enero de 2026
31 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Regulan la contaminación lumínica de las luminarias públicas

La nueva ley prohíbe iluminar el cielo para ahorrar en recursos y cuidar el patrimonio natural, ecológico y astronómico. En Villa General Belgrano. Los detalles.
En una decisión histórica para la preservación ambiental de su paisaje serrano, la localidad de Villa General Belgrano aprobó una ordenanza municipal destinada a mitigar la contaminación lumínica.

 

 

La norma, sancionada en octubre por el Concejo Deliberante, estableció un marco regulatorio para el alumbrado exterior en la zona paralela a la Ruta 5, con el objetivo primordial de mantener la oscuridad natural de los cielos sobre sus sierras.

 

 

«El faldeo de las sierras es uno de nuestros patrimonios naturales más importantes por muchos motivos: su biodiversidad, su atractivo turístico y su riqueza. Las sierras no son iguales a ninguna otra área de nuestro pueblo. Cuidarlo es un compromiso colectivo, lo que no se regule hoy, lo perdemos mañana», expresaron en el proyecto original presentado en 2023.

 

 

La ordenanza busca equilibrar la necesidad de iluminación urbana con la protección del medio ambiente nocturno, beneficiando tanto a la biodiversidad local como a la observación astronómica.

 

 

La nueva ley contempla que todas las instalaciones de alumbrado exterior, ya sean públicas o privadas, dirijan la luz exclusivamente hacia el suelo, prohibiendo terminantemente la emisión de luz directa hacia el cielo nocturno y las fachadas de los edificios. Exige además que todos los dispositivos de iluminación estén ocultos para impedir su visibilidad directa desde la vía pública.

 

 

Además, se impone de manera exclusiva el uso de luces cálidas, prohibiendo expresamente los cañones de luz o láseres. Ningún haz de luz podrá superar los 2.50 metros de altura, asegurando que la iluminación sea baja y contenida.

 

