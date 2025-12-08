El Barrio 28 de Junio de Esquel inaugura su tradicional Pino de Navidad con feria y actividades

En diálogo con Red43, el presidente del Barrio 28 de Junio contó con entusiasmo que estaban ya listos para dar inicio a la inauguraciòn del tradicional Pino de Navidad. Además habrán otras actividades para que toda la familia pueda disfrutar y compartir.

Cronograma de las actividades

Según detalló Escobar, el evento se desarrollará con el siguiente cronograma:

18:00 hs c omienzo de la Feria Navideña .

20:00 hs inicio de la Misa en la iglesia Santa María de los Ángeles.

21:00 hs finalización de la Misa.

21:30 hs gran inauguración del Pino de Navidad con el encendido de luces.

Música, danzas y celebración familiar

El referente barrial destacó que la jornada contará con diversos atractivos para la familia. "Tenemos algunos números artísticos, más grupos de danzas y bueno, acompañar con música esta tarde, que nos acompaña bastante agradable, con una linda feria para que pueda la familia compartir con todos nosotros", comentó Escobar.

Además de los espectáculos, la feria y la inauguración, contarán con la colaboración de la Policía Comunitaria y la gente de la iglesia. "También invitar a todos los vecinos de la ciudad de Esquel que vengan a compartir con nosotros, va a haber una linda feria, van a ver grupos artísticos, grupos de danzas... vamos a celebrar entre todos algo lindo este 8 de diciembre, los esperamos a todos."

Gastón Escobar extendió una invitación final a todos los vecinos a acercarse hoy al barrio 28 de Junio.

