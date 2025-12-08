28°
08 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Barrio 28 de Junio de Esquel inaugura su tradicional Pino de Navidad con feria y actividades

El presidente del Barrio 28 de Junio, Gastón Escobar, contó que están los preparativos para la tradicional inauguración del Gran Pino de Navidad. La actividad central será esta noche, mas una feria navideña y espectáculos artísticos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En diálogo con Red43, el presidente del Barrio 28 de Junio contó con entusiasmo que estaban ya listos para dar inicio a la inauguraciòn del tradicional Pino de Navidad. Además habrán otras actividades para que toda la familia pueda disfrutar y compartir. 

 

Cronograma de las actividades 

Según detalló Escobar, el evento se desarrollará con el siguiente cronograma:

 

  • 18:00 hs comienzo de la Feria Navideña.

     

  • 20:00 hs inicio de la Misa en la iglesia Santa María de los Ángeles.

     

  • 21:00 hs  finalización de la Misa.

     

  • 21:30 hs gran inauguración del Pino de Navidad con el encendido de luces.

     

Música, danzas y celebración familiar

El referente barrial destacó que la jornada contará con diversos atractivos para la familia. "Tenemos algunos números artísticos, más grupos de danzas y bueno, acompañar con música esta tarde, que nos acompaña bastante agradable, con una linda feria para que pueda la familia compartir con todos nosotros", comentó Escobar.

 

Además de los espectáculos, la feria y la inauguración, contarán con la colaboración de la Policía Comunitaria y la gente de la iglesia. "También invitar a todos los vecinos de la ciudad de Esquel que vengan a compartir con nosotros, va a haber una linda feria, van a ver grupos artísticos, grupos de danzas... vamos a celebrar entre todos algo lindo este 8 de diciembre, los esperamos a todos."

 

Gastón Escobar extendió una invitación final a todos los vecinos a acercarse hoy al barrio 28 de Junio.

 

 

 

E.B.W.

 

