Noche tropical en Los Carreros: Así Nomás promete un show para bailar y cantar en familia

Los Carreros se prepara para una velada a puro ritmo con la presentación de Así Nomás, que llegará este viernes 12 a las 22:00 hs con una propuesta gratuita y abierta a toda la comunidad. El grupo promete una noche cargada de energía, con clásicos inolvidables, hits actuales y todo el sabor de la música tropical.

La banda —integrada por Rodrigo Peláez, Carlos Irigoyen, Gastón Aravena y Cristian Cayuñanco— ofrece un show que combina ritmos bailables, melodías festivas y una selección que atraviesa distintas etapas de la música popular latinoamericana. Su repertorio incluye versiones de Leo Dan, Los Iracundos y una amplia gama de clásicos tropicales, desde baladas románticas hasta cumbias y sonidos caribeños.

La música tropical, nacida en el Caribe y América Latina, se caracteriza por su fuerte presencia rítmica, la percusión y un espíritu alegre pensado para compartir y bailar. Así Nomás busca precisamente eso: una noche cálida, popular y festiva.

El evento se realizará en Los Carreros (Ameghino 2888) y la entrada será libre y gratuita.

Para reservas, están disponibles los números 2945 647400 y 11 6937 6386.

Una propuesta ideal para disfrutar en familia y dejarse llevar por los ritmos más conocidos de la región.

