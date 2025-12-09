Ritmos de Colombia en el Auditorio Municipal

El Auditorio Municipal será escenario de una propuesta que invita a viajar por los ritmos de Colombia. Este jueves 11 de diciembre se realizarán los seminarios de música y danza de cumbia y joropo, organizados por la agrupación Pasos de Mate y Café.

La actividad comenzará a las 18:00 hs con una propuesta musical, y a las 19:30 hs se dará inicio al proyecto de danza. La jornada se extenderá hasta las 21, con un cierre a cargo de un ensamble y una muestra abierta. La entrada será libre y gratuita.

Pasos de Mate y Café, creada en 2023, trabaja en la fusión de tradiciones argentinas y colombianas. Está dirigida por Alberto Alejandro Espíndola y codirigida por María Libandy Velásquez, ambos con más de 30 años de trayectoria artística.

Para más información y consultas, el contacto disponible es 2945 534194.

