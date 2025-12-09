26°
21° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 09 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelseminariosRed43
09 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Ritmos de Colombia en el Auditorio Municipal

Este jueves 11 de diciembre, la agrupación Pasos de Mate y Café ofrecerá en Esquel una jornada gratuita de música y danza colombiana, con talleres, ensamble final y muestra abierta al público.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Auditorio Municipal será escenario de una propuesta que invita a viajar por los ritmos de Colombia. Este jueves 11 de diciembre se realizarán los seminarios de música y danza de cumbia y joropo, organizados por la agrupación Pasos de Mate y Café.

 

La actividad comenzará a las 18:00 hs con una propuesta musical, y a las 19:30 hs se dará inicio al proyecto de danza. La jornada se extenderá hasta las 21, con un cierre a cargo de un ensamble y una muestra abierta. La entrada será libre y gratuita.

 

Pasos de Mate y Café, creada en 2023, trabaja en la fusión de tradiciones argentinas y colombianas. Está dirigida por Alberto Alejandro Espíndola y codirigida por María Libandy Velásquez, ambos con más de 30 años de trayectoria artística.

 

Para más información y consultas, el contacto disponible es 2945 534194.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
2
 El Barrio 28 de Junio de Esquel inaugura su tradicional Pino de Navidad con feria y actividades
3
 La Policía Comunitaria de Esquel "rompe la barrera" con el vecino en el interior del Chubut
4
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
5
 No sabía nadar y se lo llevó la correntada: encontraron al hombre que desapareció en el Río Negro
1
 La silla no es un límite
2
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
3
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
4
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
5
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -