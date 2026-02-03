De Rawson a Esquel: trasladan los cráneos hallados en el basural para pericias forenses

Este martes 3 de febrero, los cuatro cráneos humanos hallados la semana pasada en el ingreso al predio del GIRSU de Rawson fueron trasladados a Esquel. Por disposición de la Fiscalía General, a cargo del Dr. Leonardo Cheuqueman Levill, los restos serán sometidos a pericias científicas de rigor en los laboratorios forenses locales para determinar fehacientemente su origen y antigüedad.

El hallazgo y la investigación en curso

El caso se inició el lunes 26 de enero a las 19:00 horas, cuando un vecino que descargaba residuos en el predio ubicado sobre la Ruta Provincial N° 1 se topó con los restos óseos junto a la basura. Inmediatamente intervino la Policía Científica y la División de Investigaciones, quienes preservaron el lugar para el levantamiento de los elementos.





El intendente de Rawson, Damián Biss, confirmó que el municipio ya entregó a la Fiscalía los registros de patentes y movimientos de vehículos que ingresaron al basural entre el fin de semana y el lunes del hallazgo. "Tenemos un registro de los vehículos que ingresan; se está haciendo un seguimiento para dar con las personas que los arrojaron", señaló el mandatario.

Aunque el traslado a Esquel responde al protocolo legal de rigor, los investigadores manejan actualmente dos líneas principales que podrían restarle dramatismo al hallazgo. Por un lado, debido al buen estado de conservación y al cuidado que presentaban los restos, la principal sospecha es que pertenecieron a estudiantes de medicina o de carreras afines, quienes habrían decidido descartarlos de manera inapropiada en el basural. Por otro lado, no se descarta que, dada su antigüedad, los cráneos posean un interés arqueológico o histórico, por lo que los estudios científicos en Esquel serán determinantes para confirmar si se trata de piezas que requieren la intervención de especialistas en patrimonio.





Hasta el momento, los informes preliminares indican que no habría signos de criminalidad. En ciudades vecinas como Trelew han ocurrido hechos similares en 2018 y 2021, donde finalmente se comprobó que los huesos eran material de estudio descartado.

Mientras se aguardan los resultados forenses en Esquel, la Justicia continúa tras la huella del vehículo registrado en las cámaras para identificar a quienes depositaron los restos en la vía pública, quienes deberán prestar declaración ante el Ministerio Público Fiscal.











M.G