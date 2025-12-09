Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito

Un accidente vehicular se registró este martes en la intersección de las avenidas Alvear y Fontana, donde un camión que intentó doblar hacia Fontana terminó con un Chevrolet Onix incrustado en uno de sus laterales.

Personal de la Policía del Chubut y de Tránsito municipal intervino de inmediato para ordenar la circulación y asistir a los ocupantes de los vehículos. Si bien el tránsito estuvo momentáneamente interrumpido, la circulación ya comenzó a normalizarse.

Se esperan informes oficiales de las autoridades para conocer más detalles sobre el siniestro.

Noticia en desarrollo.

R.G.