26°
21° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 09 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelAeropuerto Esquel
09 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Preocupación en la región: excluyen al aeropuerto de Esquel del plan de inversiones

Cámaras del oeste chubutense y la Federación Empresaria provincial pidieron que el Gobierno revise su decisión y reintegre al aeropuerto local a la planificación estratégica.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las Cámaras Empresarias del Oeste del Chubut —que representan a Esquel, Trevelin, Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Epuyén— junto a la Federación Empresaria del Chubut manifestaron su “profunda preocupación” tras conocerse el nuevo plan de inversión nacional, del cual el Aeropuerto de Esquel quedó excluido.

 

Las entidades remarcaron que resulta difícil comprender que una infraestructura clave para la conectividad patagónica y el desarrollo económico de la región quede afuera de la planificación. Indicaron que, en una zona que ya enfrenta sobrecostos logísticos, grandes distancias y marcada estacionalidad, la falta de inversiones en el principal punto de acceso aéreo genera incertidumbre y afecta la competitividad de los sectores productivos y turísticos.

 

A través del comunicado, solicitaron que se revise la medida y que el aeropuerto sea incorporado al programa de modernización. También expresaron su disposición para trabajar conjuntamente con autoridades municipales, provinciales y nacionales, aportando información y propuestas que permitan reposicionar a Esquel en el mapa de prioridades aeroportuarias.

 

Las cámaras recordaron que la conectividad aérea es un factor esencial para sostener exportaciones, atraer visitantes y fortalecer la integración territorial. Advirtieron que decisiones de este tipo inciden directamente en las expectativas de inversión y desarrollo regional.

 

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
2
 El Barrio 28 de Junio de Esquel inaugura su tradicional Pino de Navidad con feria y actividades
3
 La Policía Comunitaria de Esquel "rompe la barrera" con el vecino en el interior del Chubut
4
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
5
 No sabía nadar y se lo llevó la correntada: encontraron al hombre que desapareció en el Río Negro
1
 La silla no es un límite
2
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
3
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
4
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
5
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -