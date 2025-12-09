Preocupación en la región: excluyen al aeropuerto de Esquel del plan de inversiones

Las Cámaras Empresarias del Oeste del Chubut —que representan a Esquel, Trevelin, Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Epuyén— junto a la Federación Empresaria del Chubut manifestaron su “profunda preocupación” tras conocerse el nuevo plan de inversión nacional, del cual el Aeropuerto de Esquel quedó excluido.

Las entidades remarcaron que resulta difícil comprender que una infraestructura clave para la conectividad patagónica y el desarrollo económico de la región quede afuera de la planificación. Indicaron que, en una zona que ya enfrenta sobrecostos logísticos, grandes distancias y marcada estacionalidad, la falta de inversiones en el principal punto de acceso aéreo genera incertidumbre y afecta la competitividad de los sectores productivos y turísticos.

A través del comunicado, solicitaron que se revise la medida y que el aeropuerto sea incorporado al programa de modernización. También expresaron su disposición para trabajar conjuntamente con autoridades municipales, provinciales y nacionales, aportando información y propuestas que permitan reposicionar a Esquel en el mapa de prioridades aeroportuarias.

Las cámaras recordaron que la conectividad aérea es un factor esencial para sostener exportaciones, atraer visitantes y fortalecer la integración territorial. Advirtieron que decisiones de este tipo inciden directamente en las expectativas de inversión y desarrollo regional.

R.G.