Alerta en Los Alerces: combaten un incendio en la zona intangible de Lago Menéndez

Un incendio forestal se inició este martes en el Parque Nacional Los Alerces, afectando el brazo sur del Lago Menéndez. Este sector, catalogado como zona intangible, representa su área de mayor importancia natural.

En diálogo con el Intendente del Parque Nacional Los Alerces, se confirmó que el foco fue causado "casi con seguridad por un rayo". Las autoridad remarcó que el área afectada es "la más valiosa del Parque desde el punto de vista ecológico", pero enfatizó que "no hay en riesgo viviendas de pobladores, de guardaparques, ahí no vive nadie".

El acceso al punto exacto es "bastante difícil", lo que exige un operativo mixto. Actualmente, nueve combatientes y guardaparques intentan llegar por tierra, mientras medios aéreos (un avión anfibio y un helicóptero) realizan descargas de agua constantes.

La principal preocupación es el factor climático, especialmente el posible aumento del viento durante la tarde, que podría complicar las tareas. Se mantiene la expectativa por el ingreso de un frente frío que podría traer lluvias de baja intensidad hacia el final de la semana.

Noticia en Desarrollo.

E.B.W.