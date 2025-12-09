Charla abierta en la UNPSJB de Esquel: Libertad educativa, ¿para quiénes?

La Cátedra de Política y Administración Educativa y el Departamento de Ciencias de la Educación invitan a la Charla Abierta y diálogo: "Diálogo sobre el proyecto de Ley de Educación Nacional: Libertad educativa, ¿para quiénes?".

Este importante encuentro estará a cargo del Esp. Raimundo Poblet y el Lic. Nahuel Bender, y está dirigido a estudiantes y docentes de profesorados, y a la comunidad en general. Este anteproyecto de ley reactualiza y pone en debate los discursos y propuestas políticas acerca del lugar de las familias en la educación escolar.

Su matriz filosófica subyacente supone un lugar subsidiario para el Estado en el sostenimiento del sistema educativo, poniendo en cuestión lo común y el carácter político y social de la educación pública, y estableciendo a las familias como determinantes del currículum.

La actividad se llevará a cabo el lunes 15 de diciembre a las 18:00 hs. en modalidad híbrida. La participación presencial será en el Aula 6 del Edificio de Aulas de la UNPSJB, mientras que la participación virtual será a través del siguiente enlace: https://unp-edu-ar.zoom.us/j/81039984568?pwd=7FjaHJQhbOSx7xyH0cYaW1AlMAOpuQ.1.

Los datos para la conexión virtual son el ID de reunión 810 3998 4568 y el Código de acceso 450514.

E.B.W.