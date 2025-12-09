Barrio 28 de Junio: atención odontológica y oftalmológica gratuita

La Fundación Forjar C, una organización sin fines de lucro enfocada en promover la capacitación, la inclusión y el desarrollo social en Chubut, ha anunciado la realización de su próxima jornada de atención de salud integral en la ciudad.

En el marco de su campaña de Salud Visual, la Fundación Forjar C pondrá a disposición de la comunidad consultas oftalmológicas completamente gratuitas. Además, se ofrecerá la posibilidad de adquirir lentes a precios accesibles para aquellos que lo requieran. La jornada también incluirá la prestación de atención odontológica.

La iniciativa está dirigida a todas las edades, prestando especial atención a la salud visual de niños, aspecto crucial para su desarrollo y aprendizaje, y de adultos mayores, con el fin de garantizar su autonomía.

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 12 de diciembre, en la Sede Vecinal del Barrio 28 de Junio, desde las 9:00 hasta las 16:00 horas.

Para acceder a la atención oftalmológica u odontológica, los interesados deberán solicitar un turno previo comunicándose al número de WhatsApp 2945 465278.

La Fundación Forjar C es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es fomentar la formación técnica y habilidades prácticas para personas en situación de vulnerabilidad, a fin de brindarles herramientas que les permitan mejorar su empleabilidad y calidad de vida, contribuyendo así al desarrollo económico, social y sustentable de la comunidad y su entorno.

E.B.W.