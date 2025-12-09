22°
22° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 09 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad saludoftalmologíaOdontologiaEsquel
09 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Barrio 28 de Junio: atención odontológica y oftalmológica gratuita

La Fundación Forjar C Visión realizará una jornada de salud integral abierta a la comunidad de Esquel. Se ofrecerán consultas visuales gratuitas y acceso a lentes a precios accesibles para todas las edades.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Fundación Forjar C, una organización sin fines de lucro enfocada en promover la capacitación, la inclusión y el desarrollo social en Chubut, ha anunciado la realización de su próxima jornada de atención de salud integral en la ciudad.

En el marco de su campaña de Salud Visual, la Fundación Forjar C pondrá a disposición de la comunidad consultas oftalmológicas completamente gratuitas. Además, se ofrecerá la posibilidad de adquirir lentes a precios accesibles para aquellos que lo requieran. La jornada también incluirá la prestación de atención odontológica.

 

La iniciativa está dirigida a todas las edades, prestando especial atención a la salud visual de niños, aspecto crucial para su desarrollo y aprendizaje, y de adultos mayores, con el fin de garantizar su autonomía.

 

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 12 de diciembre, en la Sede Vecinal del Barrio 28 de Junio, desde las 9:00 hasta las 16:00 horas.

 

Para acceder a la atención oftalmológica u odontológica, los interesados deberán solicitar un turno previo comunicándose al número de WhatsApp 2945 465278.

 

La Fundación Forjar C es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es fomentar la formación técnica y habilidades prácticas para personas en situación de vulnerabilidad, a fin de brindarles herramientas que les permitan mejorar su empleabilidad y calidad de vida, contribuyendo así al desarrollo económico, social y sustentable de la comunidad y su entorno.

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
2
 Barrio 28 de Junio: atención odontológica y oftalmológica gratuita
3
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
4
 No sabía nadar y se lo llevó la correntada: encontraron al hombre que desapareció en el Río Negro
5
 Preocupación en la región: excluyen al aeropuerto de Esquel del plan de inversiones
1
 La silla no es un límite
2
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
3
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
4
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
5
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -