Eficacia policial en Esquel: Recuperan celulares y botín de un robo a comercio

En los últimos días, el área de la Unidad Regional Esquel ha intensificado sus tareas de prevención e investigación, logrando resultados positivos en dos hechos delictivos que habían generado preocupación en la comunidad. Gracias al trabajo coordinado entre el personal convencional y los especialistas de la División Policía de Investigaciones (DPI), se logró recuperar bienes materiales y dar con los presuntos responsables.

Hurto en la Terminal: Un foráneo identificado

El primer hecho tuvo lugar el pasado miércoles 18 de marzo durante la tarde. Según el reporte oficial, el personal de la Comisaría Segunda debió intervenir tras una denuncia por la sustracción de un teléfono celular en la Terminal de Ómnibus de la ciudad.

Gracias a la descripción brindada por el damnificado sobre las características físicas y la vestimenta del sospechoso, el personal del Mini comando URE logró interceptar a un sujeto en horas de la noche. El individuo se encontraba en evidente estado de ebriedad y se mostró reticente al momento de su identificación. Al ser trasladado a la Comisaría Primera, se constató que entre sus pertenencias se hallaba el teléfono denunciado. El causante, quien resultó ser un foráneo que había arribado a Esquel hace pocas horas, fue notificado del delito de hurto en libertad, conforme al Código de Convivencia Ciudadana.

Robo en el local "Trigo’s": Allanamiento y "botín" recuperado

Por otro lado, este viernes 20 de marzo, en las primeras horas del día, se registró un robo en el local comercial "Trigo’s", ubicado en la calle Volta al 400. En este hecho contra la propiedad, los delincuentes sustrajeron una importante cantidad de prendas de vestir, incluyendo jeans, camperas y gorras.

A partir de los datos objetivos captados en el lugar del hecho, la investigación se orientó rápidamente hacia dos sospechosos. Horas más tarde, la DPI llevó adelante una serie de allanamientos en los domicilios de los involucrados con resultados altamente positivos. Los efectivos lograron dar con casi la totalidad del botín denunciado.

Un dato relevante del procedimiento fue el hallazgo de elementos pertenecientes a otro hecho delictivo que aún no había sido denunciado formalmente ante la policía, cuya noticia fue receptada precisamente durante el desarrollo de las diligencias procesales.

Coordinación institucional

Desde la Jefatura de la Unidad Regional Esquel se puso especial énfasis en el éxito de los procedimientos, destacando el trabajo articulado entre los uniformados convencionales —quienes realizan las primeras intervenciones— y "los sabuesos" de la División Policía de Investigaciones, cuya labor técnica permitió el recupero de la mercadería y el esclarecimiento de los ilícitos.