Rawson: Desarticulan una banda familiar dedicada al narcomenudeo

En el marco de una investigación de aproximadamente 60 días, la cual fue supervisada, por el Ministerio Público Fiscal Federal, a cargo del Fiscal General Adjunto Dr. Eduardo Sebastián Vega y Auxiliar Fiscal Dra. Zulma Manllauix; se encomendaron tareas investigativas a la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales Rawson; quienes lograron documentar varios indicios que permitieron solicitar diligencias de allanamientos, registro domiciliarios y requisa personal contra los ocupantes de tres viviendas. Dos de las viviendas ubicadas en el Barrio San Pablo de la ciudad de Rawson y la restante en Barrio 3 de Abril de Playa Unión.

En la investigación, se estableció que operaba una familia quienes distribuían, vendían en los domicilios y en forma de delivery, sustancias prohibidas por la ley 23.737, operación tipo "micro tráfico”.

Los procedimientos realizados en los distintos inmuebles permitieron secuestrar varias pruebas, sobre la actividad ílicita por parte de estas personas, lográndose secuestrar:

* Más de 10 dosis de clorhidrato de cocaína

* 01 Arma de Fuego tipo revolver calibre .22 mm con municiónes

* Varios Aparatos celulares

* Anotaciones varias

* Elementos de corte de sustancia.

* Dinero en efectivo más de $ 2.700.000 pesos argentinos. (dos millones setecientos mil)

* Balanzas de precisión.

* Cannabis sativa en hojas y cigarrillos caseros armados.

* Plantas de Cannabis

Se dispuso la imputación y pautas de conductas hacia dos masculinos mayores de edad uno de 40 y 21 años; y una femenina de 19 años. Por infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

Colaboro en las diligencias el Grupo Especial de Operaciones Policiales G.E.O.P. y la Sección Operaciones Rw.

T.B