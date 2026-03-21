Avanza la instalación de la nueva Subestación del Hospital de Rawson

En el marco del convenio celebrado oportunamente entre el Gobierno de la Provincia del Chubut y la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Limitada, en compensación de deuda, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó este sábado el avance de una obra estratégica para fortalecer el sistema eléctrico del Hospital Santa Teresita.

“Estamos llevando adelante una inversión estratégica que no solo responde a la demanda actual del hospital, sino que también anticipa el crecimiento futuro de la ciudad y del sistema de salud”, señaló el mandatario provincial.

En ese sentido, informó que en el día de hoy arribó y fue posicionada en las instalaciones del hospital una nueva Subestación Transformadora de 630 KVA, un equipamiento fundamental para mejorar la calidad, seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico en uno de los centros de salud más importantes de la región.

La obra contempla además la ejecución de la línea de alimentación correspondiente y se enmarca dentro de la recepción del Plan Director Integral en materia eléctrica del hospital, herramienta clave para planificar el desarrollo energético del establecimiento en el corto, mediano y largo plazo.

Inversión de 650 millones de pesos

Las tareas vienen siendo ejecutadas por la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Limitada, en el marco del acuerdo suscripto entre el gobernador de la provincia, el Secretario de Infraestructura, Energía y Planificación y el interventor de la entidad, con una inversión estimada de 650 millones de pesos destinada a esta intervención.

En este contexto, el gobernador Torres destacó especialmente el rol de la Cooperativa y el compromiso de sus trabajadores. “Quiero poner en valor el trabajo que viene realizando la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Limitada y, fundamentalmente, el esfuerzo y la dedicación de cada uno de sus trabajadores, que son quienes llevan adelante en el terreno estas obras que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos”.

Asimismo, adelantó que en los próximos 90 días se avanzará en la instalación del tablero principal de baja tensión, el tablero seccional correspondiente al área de lavadero y esterilización, y la nueva alimentación eléctrica destinada al tomógrafo, fortaleciendo así la operatividad de equipamiento médico de alta complejidad.

La subestación, compuesta por transformador, celdas de media tensión y sistemas de baja tensión integrados en una estructura de hormigón de aproximadamente 7 toneladas, permitirá abastecer tanto la infraestructura existente como las ampliaciones proyectadas del hospital.

“Este tipo de inversiones reflejan una decisión política clara: priorizar la salud pública, fortalecer los servicios esenciales y acompañar el desarrollo de nuestras comunidades con infraestructura de calidad”, concluyó Torres.

T.B